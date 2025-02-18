"Verimli Bir Toplantı Gerçekleştirdik"

Özel, yaklaşık 2 saat süren toplantının çok verimli geçtiğini ifade ederek, "Ben CHP’li belediyeler ve partimizin kurumsal kimliğiyle ilgili süreçler hakkında Davutoğlu’na bilgi verdim. Başbakanımızın çok yapıcı önerileri ve katkıları oldu. Bundan sonra daha fazla istişare yapmayı ve heyetlerimizin de kendi alanlarında gerekli görüşmeleri gerçekleştireceğini düşünüyoruz" dedi.

Lütfü Savaş’ın İptal Davası Üzerine Açıklamalar

Bir basın mensubunun eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın CHP Kurultayı’na yönelik açtığı iptal davasıyla ilgili sorusuna yanıt veren Özel, "Bütün itiraz süreçleri geldi ve geçti. Lütfü Savaş’ın açmaya çalıştığı dava süresi dolmuş durumda ve bu dava süre yönünden reddedilecek. Zaten bu süreçte hiçbir kanıt ortaya konulmamıştı. Bizim adaylaştırma sürecimizde Lütfü Bey'in hiçbir itirazı olmamıştı. Bu itirazı şimdi yapmaya çalışıyor. Bu, AKP’nin muhalefeti meşgul etme stratejisinin bir parçası" dedi.

Kürt Sorunu ve Demokrasi

HÜDA-PAR’ın "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı Bildirisi"ne ilişkin soruya yanıt veren Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kürt meselesinin çözümü için Meclis odaklı bir süreç öneriyoruz. Türkiye'nin demokratikleşmesi, pek çok sorunun çözülmesini sağlayacaktır. Bu konuda Meclis’te bir zemin oluşmasını umuyoruz" şeklinde konuştu.

Mustafa Elitaş’a Yanıt

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın seçim tarihiyle ilgili açıklamalarına da değinen Özel, "Cesaret, 2,5 yıl vadeli bir iş değildir. Biz CHP olarak bugünden varız ve 2027 Kasım seçimlerinde AKP ile yarışmaya hazırız" dedi.

TÜSİAD’a Açılan Soruşturma

TÜSİAD’a açılan soruşturma hakkında da değerlendirme yapan Özel, "TÜSİAD’a açılan soruşturma, ilk günkü ifadelerimizin ne kadar haklı olduğunu teyit eden bir soruşturmadır. Türkiye’deki rejim, susmayanları susturmayı ve içeri atmayı amaçlıyor" dedi.