CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avcılar meydanında partisi tarafından düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanmasının ardından CHP İstanbul’da 9. Mitingini düzenledi. Avcılar Marmara Caddesindeki mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile partililer katıldı.



Özel, yaptığı konuşmada, "Üretim tezgahlarına damlattıkları, alın teri ile çalışan ve üreten Avcılar'ın güzel insanları, yüreğinde vatan, bayrak ve Atatürk olan canım Avcılar. Buranın adı miting ama biz eylem yapmaya geldik. Her çarşamba İstanbul'da tarihe geçecek mitingler, eylemler yapıyoruz. Bu oradan buradan taşımayla olacak iş değil. Burada sosyal demokratlar var, libarel demokratlar var, Kürt demokratlar var, muhafazakar demokratlar var. Burada emekliler, işsiz gençler var" dedi.