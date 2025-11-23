Üst düzey konfor ve teknoloji özelliklerine sahip Prestige donanım seviyesinde satın alınabilen yeni TIGGO8, lansmana özel 2 milyon 599 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca Chery yeni TIGGO8 modelinde ticari müşterilere özel 400.000 TL 6 ay %0,99 faizli kredi avantajı ile finansman desteği sağlıyor. Daha akıllı, daha güvenli ve uzun aile yolculuklarına daha uygun bir yapıya sahip olan yeni araç, yenilikçi özellikleri ile geniş ailelerin çoklu sürüş senaryolarındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. “Teknoloji, araçtaki herkesin fayda sağlaması içindir” felsefesiyle geliştirilen ve ülkemizde yollara çıkan yeni Chery TIGGO8, yenilenmiş dış ve iç tasarımı, güçlü ses sistemi, konforu artırılan koltukları, 9 hava yastığı, Euro NCAP testlerinde elde ettiği beş yıldızlı güvenlik standardı, geliştirilen ADAS sistemi ve 19 farklı L2+ gelişmiş sürüş destek sistemiyle segmentinin zirvesini hedefliyor.

Gelişmiş SUV modelleri ile kullanıcıların büyük beğenisini kazanan Çinli otomotiv devi Chery, 7 koltuklu SUV modeli yeni TIGGO8’i Türkiye’de Prestige donanım seviyesi ile lansmana özel 2 milyon 599 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Kapsamlı bir yenilemeden geçen Chery’nin orta-büyük SUV segmentindeki 7 koltuklu amiral gemisi modeli yeni TIGGO8; tasarım, teknoloji, güvenlik ve konfor alanlarında büyük iyileştirmeler sunuyor. Daha akıllı, daha güvenli ve uzun aile yolculuklarına daha uygun bir yapıya sahip olan yeni araç, yeni ters üçgen elmas ızgarası, 15.6 inç çerçevesiz merkezi ekranı, “Özel Konforlu Koltuk” özelliği, koltuk başlığı hoparlörleri, L2+ gelişmiş sürüş destek sistemi ve 9 hava yastığı ile geniş ailelerin çoklu sürüş senaryolarındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.

Daha modern ve cesur tasarım dili!



Yeni TIGGO8, gerçek aile kullanım senaryolarını daha kolay, sürülebilir, daha güvenli ve daha konforlu hale getirmek üzere geliştirildi. Yeni araç yalnızca bir SUV değil, her aile yolculuğunda güvenilir bir yol arkadaşı olmayı hedefliyor. Yeni TIGGO8’in lansmanıyla Chery, “Teknoloji, Güvenlik, Aile ve Yol Arkadaşlığı” marka değerlerini sürdürmeye devam ederek dünya çapındaki kullanıcılara daha fazla güven ve keyifli sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Yeni TIGGO8’deki yenilikler daha ilk bakışta bile fark ediliyor. Ön yüzde daha güçlü bir duruş ve daha premium bir görünüm sunan yepyeni ters üçgen elmas ızgara bulunuyor. Farlar ve sis lambaları daha temiz, sade hatlarla yeniden tasarlanarak daha keskin ve modern bir görünüm kazandı. Yeni çiçek desenli alaşım jantlar daha dinamik bir hissiyat sağlarken, gizli kapı kolları yan profili daha akıcı ve yüksek teknoloji görünümlü hale getiriyor. Yenilenen TIGGO8, Taş Beyaz, Kuzey Yeşili, Bambu Gri, Karbon Siyah ve Kum Gri olmak üzere beş farklı modern renk seçeneği ile satın alınabiliyor.

Tamamen yeni bir akıllı kokpit deneyimi!

Yeni TIGGO8’in yenilenen akıllı kokpitine adım atıldığında ise lüks ve teknoloji anında hissediliyor. Yumuşak dokunuşlu yüzey alanı yüzde 78,9’a çıkarıldı ve yüksek kaliteli süet benzeri malzemelerle donatıldı. Yeni kolon tipi vites seçici, orta konsolda daha fazla alan yaratırken günlük kullanımda daha kolay bir operasyon sağlıyor. 15.6 inç çerçevesiz ekran ve 64 renkli ambiyans aydınlatma, modern ve yüksek teknolojiye sahip bir iç mekân atmosferi oluşturuyor; böylece günlük aile kullanımında premium bir his veriyor. Yeni Chery TIGGO8, “Teknoloji, araçtaki herkesin fayda sağlaması içindir” felsefesi üzerinde geliştirildi. Yapılan iyileştirme çalışmalarının öne çıkan özelliklerinden biri olan “Özel Konforlu Koltuk”, bacak desteği, masaj fonksiyonu ve tek tuşla tam yatma özelliğiyle hem şehir içi trafikte hem de uzun yolculuklarda en rahat pozisyonu sunuyor.

Yeni 12 hoparlörlü ses sistemi daha etkileyici bir dinleme deneyimi sunuyor. Koltuk başlığı hoparlörleri sayesinde sürücü, arkadaki uyuyan çocukları rahatsız etmeden telefon görüşmesi yapabiliyor veya navigasyon talimatlarını net şekilde duyabiliyor. Yolcu koltuğu için tek tuş ayarı ise eşiniz, ebeveynleriniz veya misafirleriniz için büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Premium koltuklar, kaliteli ses sistemi ve geniş iç hacmin birleşimi TIGGO8’i hafta sonu aile gezileri veya tatil yolculukları için ideal hâle getiriyor. Aracın yeni 15.6 inçlik ekranı, tüm araç fonksiyonlarını tek bir arayüzde topluyor. Basit ve sezgisel bir kullanım sunan bu ekranın yanı sıra geliştirilmiş 540° kamera sistemi de daha net görüntüler, daha akıcı geçişler ve daha doğru uyarılar sunarak park etmeyi ve dar yollarda manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Araçta geliştirilen sistemler arasında ADAS da yer alıyor. Uyarı sesleri daha yumuşak ve rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanan sistem; daha zamanında ve güvenilir hale getirilen müdahaleleri ile günlük kullanımda akıllı sürüşü yeteneğini destekliyor.

Konforu ön planda tutan teknoloji!

Güvenlik, her aileye verilen en büyük güvence olarak bir amiral gemisi SUV’un temelini oluşturur. Yeni TIGGO8 de, olası bir kazada daha kapsamlı koruma sağlamak üzere standart olarak 9 hava yastığı ile donatıldı. Gövde yapısında yüzde 65’ten fazla yüksek mukavemetli çelik kullanılan yeni aracın darbe dayanımını artırmak için de kritik bölgeler güçlendirildi. Avrupa’nın en prestijli güvenlik değerlendirme kuruluşu Euro NCAP’ten 5 yıldız alan yeni TIGGO8, güçlü gövde yapısı, gelişmiş şasi mimarisi ve kapsamlı güvenlik donanımlarıyla uluslararası standartlarda üst düzey koruma sunuyor. Aktif güvenlik tarafında ise 19 farklı L2+ gelişmiş sürüş destek sistemi; ACC, AEB, LKA gibi günlük kullanımın olmazsa olmaz fonksiyonlarını içeriyor. İster otoyolda ister şehir içi trafikte veya park sırasında olsun, araç sürücünün iş yükünü azaltmak için gerekli desteği sağlıyor ve her yolculuğu daha kolay hale getiriyor.

Yeni Chery TIGGO8’in kaputunun altında 4 silindirli 1598 cc’lik, turbo beslemeli, direkt benzin enjeksiyonlu motor kullanılıyor. 145 HP (108 kW) güç ve 275 Nm tork üreten 1.6 TGDI benzinli motor, 7 ileri çift kavramalı otomatik DCT şanzımanla kombine ediliyor. Turbo besleme düşük devirlerden itibaren canlı ivmelenme sağlarken, gelişmiş enjeksiyon teknolojisi yüksek verimlilik sunuyor. Islak kavramalı 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (7DCT), gücü kesintisiz ileterek pürüzsüz geçişler ve dinamik bir sürüş karakteri ortaya çıkarıyor. Bu uyumlu yapı, şehir içinde konforlu, uzun yolda ise kararlı ve tepkili bir sürüş deneyimi sağlıyor. Yakıt tüketim değerlerinde ise verimliliğiyle dikkat çeken yeni TIGGO8 7.8 lt/100 km benzin tüketiyor. Aracın ön frenlerinde hava soğutmalı disk ve arka frenlerinde de disk kullanılarak mutlak yavaşlama sağlanıyor. Bununla birlikte önde McPherson, arkada da çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon sayesinde konfor ve dinamizmi bir arada sunuyor.