Yüksek nem ve kavurucu sıcaklarla geçen yaz mevsimi, kullanıcılara olan büyük etkisi kadar otomobillerin de zorlandığı iklim şartlarından biri. Bu zorlu koşullarda günlük yolculuklarda verimlilik, güvenlik ve konfor ön plana çıkarken ara sıra da olsa yapılan uzun yolculuklar da pratik otomobilleri ön plana çıkarıyor. Türkiye pazarında öne çıkan SUV markalarından biri olan Chery TIGGO serisi, kısa zamanda çok büyük bir kullanıcı kitlesinin güvenilir yol arkadaşı olmayı başardı.

Güneşten korunmak her zaman şart!

Aile gezileri için en uygun dönem olan yaz aylarında, kapsamlı bir yaz sürüş rehberi kesinlikle okunmaya ve el altında tutulmaya değer. Yüksek sıcaklıklar devam ederken, güneş çarpması ve aşırı güneş maruziyetinden korunmak en önemli öncelik olmaya devam ediyor. Uzun süreli yoğun güneş ışığı ve yüksek ısı radyasyonu, araç içi sıcaklığını kısa sürede tehlikeli seviyelere çıkarabilir ve sürücü ile yolcuları riske atabilir. TIGGO serisi bu noktada akıllı çift bölgeli otomatik iklimlendirme sistemiyle öne çıkıyor. Bu sistem yalnızca uzaktan çalıştırılarak hızlı soğutma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda PM2.5 hava filtreleme sistemi ile de donatılıyor. 0,3 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 95’ini filtreleyebilen bu sistem, polen, toz ve diğer zararlı maddeleri etkili şekilde ortadan kaldırarak kabin içinde temiz ve sağlıklı hava dolaşımı sunuyor, yani aldığınız her nefesi koruyor. TIGGO modelleri, yerleşik güneşlikler ve UV’ye dayanıklı camlarla donatılmıştır. Bu özellikler yalnızca zararlı ışınları engellemekle kalmaz, aynı zamanda iç mekânın solmasını da önler. Kabin konforunu en üst düzeye çıkarmak ve aracınızın kondisyonunu korumak için özellikle öğle saatlerindeki yoğun güneş ışığında aracınızı gölge alanlara park etmenizi tavsiye ederiz. Gölge bulunmadığında ise yansıtıcı ön cam güneşliği veya tam araç örtüsü kullanmak, doğrudan güneş ışınlarına karşı en iyi korumayı sağlayor.

Aile yolculuklarında daha güvenle daha uzağa!

Yaz tatilinin en keyifli başlangıcı, ister sahilde denizin tadını çıkarın ister kırda piknik yapın, aileyle yapılan yolculuklardır. TIGGO 8 sahipleri, akıllı iç mekân planlamasının sunduğu ayrıcalığı yaşıyor. Kolayca katlanabilen ikinci ve üçüncü sıra koltuklar, düz bir yükleme alanına dönüşürken, bagaj da anında genişleyebiliyor. Kabin içinde stratejik olarak konumlandırılmış 36 farklı saklama bölmesi sayesinde sık kullanılan her eşya kendine özel bir yer buluyor. Uzun yolculuklarda düzeni korumak için küçük eşyaların saklama çantalarıyla sabitlenmesini öneren Chery, bu basit çözümle yolculuk sırasında eşyaların hareket etmesini önüne geçileceği ve ihtiyaç duyulduğunda da kolayca erişilebilir olmasını sağlıyor. Üstelik TIGGO serisi, çoklu uygulama destekli navigasyon ve sesli komut özelliklerine sahip akıllı bir bilgi-eğlence sistemiyle geliyor. İster Akdeniz kıyılarına gidin ister Anadolu yaylalarını geçin, yolculuğa çıkmadan önce çevrimdışı haritaları indirerek düşük sinyal bölgelerinde bile yönünüzü kaybetmezsiniz. Bu akıllı teknoloji, ailenizin güvenliğini ve huzurunu yolculuk boyunca garanti altına alır.

Chery’nin pratik bakım hizmeti ile içiniz rahat!

Sürekli yüksek sıcaklıklarda yapılan uzun yolculuklar, araçtan tam performans gerektirir. “Önce kullanıcı” hizmet felsefesini benimseyen Chery, Türkiye pazarına özel tek tıkla servis randevu sistemi geliştirmiştir. Uzun mesafe yolculuklardan önce, kullanıcılar kapsamlı bir araç kontrolü planlayabilir; bu kontrol kapsamında motor yağı, klima filtreleri, fren sistemi ve lastik basıncı gibi kritik bileşenlere özel dikkat gösterilir. Profesyonel eğitimli teknisyenlerin sunduğu hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetlerle her TIGGO modeli, Türk ailelerinin dört mevsim süren maceralarında güvenilir yol arkadaşı olmaya devam eder. Türkiye’nin kendine özgü kavurucu yaz sıcakları ve değişken yol koşullarını aşmak için tasarlanan TIGGO serisi, giderek daha fazla Türk ailesinin güvenilir tercihi haline geldi. Akıllı teknoloji, çok yönlü iç mekân ve kanıtlanmış dayanıklılığın güçlü birleşimi, her yolculukta huzur ve güven sağlıyor. Bu müşteri odaklı yaklaşım, Chery’nin teknolojik inovasyona yaptığı sürekli yatırımların ve küresel pazarları anlama konusundaki kararlılığının bir yansıması.

Fortune Global 500 listesinde 233’üncü sıraya yükselerek dikkat çekici bir başarıya imza atan Chery, bu tarihi bir yılda 152 basamaklık bu sıçrayışla, yılın en hızlı yükselen otomotiv markası konumuna yükseldi. Aynı zamanda şirket, 5 milyon adetlik toplam ihracat barajını aşarak, bu tarihi eşiğe ulaşan ilk Çinli otomotiv markası oldu. Chery’nin küresel genişleme stratejisinde önemli bir merkez olan Türkiye, markanın en ileri teknolojiye sahip ürün ve hizmetlerinden faydalanırken, yerel tüketicilerle kurulan sürekli etkileşim sayesinde ülke çapında güçlü bir satış ve servis ağına da kavuştu. Gelecek dönemde Chery, dünya genelindeki 5 milyon müşterisinden elde ettiği iç görüşleri kullanarak, Türk pazarının ihtiyaçlarına tam olarak karşılık veren, özel olarak uyarlanmış yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunmayı hedefliyor. Marka böylece ister dağ yollarında ister sahil rotalarında olsun, her aile yolculuğunun unutulmaz bir deneyime dönüşmesini hedefliyor.