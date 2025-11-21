Bu kapsamda Chery, 19 Aralık tarihine kadar sürecek olan ve arasında başta Türkiye olmak üzere birçok ülke ve bölgede “Sizin Yolculuğunuz, Bizim Koruyuculuğumuz” vizyonuyla küresel satış sonrası kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında, profesyonel bakım ve ortaklaşa oluşturulan deneyimler olmak üzere farklı boyutlara odaklanarak yükseltilmiş ve derinleştirilmiş bir servis deneyimi sunulması hedefleniyor. Kampanya süresince Chery, her bölgenin mevsimsel özelliklerine göre “kişiselleştirilmiş kontroller” sunarak; antifriz, fren hidroliği, motor yağı ve klima gibi kritik elemanları kapsayan kontroller profesyonel teknisyenler tarafından kapsamlı ve ücretsiz şekilde gerçekleştirilecek. Online randevu sisteminden 24 saat acil yol yardımına, profesyonel ücretsiz kontrollerden vale hizmetine kadar Chery, “Daima Sizinle” sözünü titizlikle yerine getirerek kullanıcılarına CHERY FAMILY CARE’in sıcaklığını hissettirmeye devam ediyor.

Satış ve satış sonrası deneyiminde kullanıcılarına birinci sınıf hizmetler sunan Chery, 19 Aralık tarihine kadar sürecek ve başta Türkiye olmak üzere birçok ülke ve bölgede “Sizin Yolculuğunuz, Bizim Koruyuculuğumuz” vizyonuyla yepyeni bir küresel satış sonrası kampanyasını başlattı. Chery’nin 2025 yılı satış sonrası marka inisiyatiflerinin büyük finali niteliğindeki olan ve ülkemizde son dönemde satılan tüm Chery modellerini kapsayan bu kampanya; profesyonel bakım ve ortaklaşa oluşturulan deneyimler olmak üzere farklı boyutlara odaklanarak yükseltilmiş ve derinleştirilmiş bir servis deneyimi sunacak. Chery, profesyonel ve samimi hizmet yaklaşımıyla her kullanıcının yolculuğunu korumayı ve her yola çıkışın gönül rahatlığıyla gerçekleşmesini sağlamayı amaçlıyor.

Periyodik bakımlardaki işçilik ücretlerinde yüzde 20 indirim!

Araç sağlığı, sorunsuz bir yolculuğun temelidir ve kapsamlı bir kontrol, güvenliği sağlamanın en güvenilir yoludur. Kampanya süresince Chery, her bölgenin mevsimsel özelliklerine göre “kişiselleştirilmiş kontroller” sunacak; antifriz, fren hidroliği, motor yağı ve klima gibi kritik elemanları kapsayan kontroller profesyonel teknisyenler tarafından kapsamlı ve ücretsiz şekilde gerçekleştirilecek. Ayrıca periyodik bakımlarda işçilik ücretlerinde yüzde 20 indirim uygulanarak araçların mevsim geçişlerinde en iyi performansı korumasına yardımcı olunacak ve kullanıcılara daha akıcı, daha stressiz yolculuklar sunulacak.