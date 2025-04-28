“Sonsuz Ufuklar, Endişesiz Yolculuklar” sloganıyla 1.400 kilometrelik kısmının katedildiği testte Chery’ler, şarjdan hızlanmaya, parktan NVH (gürültü, titreşim ve sertlik) ve enerji boşaltmaya kadar önemli kriterlerde verimlilik ve konforun sınırlarını zorlayarak, yeni nesil alternatif güç-aktarma sistemlerine sahip araçlar için standartları yeniden tanımladı. ARRIZO8 CSH, zorlu koşullar altında yapılan yol testlerinde 100 kilometrede sadece 4,2 litre ile son derece düşük karma yakıt tüketimi elde ederek, CSH'nin verimlilik, yakıt tüketimi ve uzatılmış sürüş menzili konusunda liderliğini kanıtladı. İkinci nesil Blade batarya ise, 20 dakika içinde yüzde 30-80 hızlı şarj desteği sunarak uzun mesafeli seyahatler için verimli bir şarj çözümü olduğunu kanıtladı.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, Ar-Ge gücü ve yenilikçi teknolojileriyle sektöre yön vermeye devam ediyor. Yeni enerji araçlarına yaptığı büyük yatırımın meyvelerini toplamaya başlayan Chery, “Sonsuz Ufuklar, Endişesiz Yolculuklar” ismiyle başlattığı dayanıklılık mücadelesinin ilk etabını 2025 Şangay Otomobil Fuarı kapsamında tamamladı. Chery Super Hybrid (CSH, Chery Süper Hibrit) dayanıklılık mücadelesine katılan markanın hibrit ikilisi TIGGO9 CSH ve ARRIZO8 CSH, dört gün boyunca Sanxia'dan başlayıp Wuhan ve Wuzhen'den geçerek son olarak Şanghay'a ulaşan 1.400 kilometreden uzun bir yolculuğu tamamladı. Farklı arazilerde ve farklı sürüş koşullarında gerçekleştirilen bu zorlu test, CSH'nin en önemli avantajını, yani “endişesiz menzili” ortaya koydu.

Teknolojik mükemmelliğin olduğu “sınırsız” bir testi!

Chery, bu önemli testle aynı zamanda 5 önemli “endişesiz” zorluktaki üstün performansını da gözler önüne sermiş oldu: Şarj, hızlanma, park, NVH (gürültü, titreşim ve sertlik) ve enerji boşaltma. Chery, verimlilik ve konforun sınırlarını zorlayarak, yeni nesil alternatif güç-aktarma sistemlerine sahip araçlar için standartları yeniden tanımladı. Bu dayanıklılık mücadelesinin öne çıkan özelliği küresel bakış açısı ve gerçek dünya senaryolarına derinlemesine entegrasyon oldu. Türkiye, Malezya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve diğer ülkelerden otomotiv basını da bu yolculuğa katılarak CSH'nin teknolojik açıdan güçlü yönleri ve performansı hakkında görüşlerini paylaştı. Bu görüşleri çok dilli canlı yayınlar aracılığıyla kullanıcılarla paylaşarak, bölgeler arası ve kültürler arası etkileşimi mümkün kıldılar. Aynı zamanda gerçek zamanlı sosyal medya etkileşimleri, kullanıcıların markayla etkileşime girmesini sağlayarak, teknolojik doğrulama ile kamuoyu katılımı arasında iki yönlü bir diyalog ortaya çıktı. 1400 kilometreden fazla mesafeyi kapsayan ve şehir içi trafik sıkışıklığından dağlardaki virajlara, yüksek hızlı sürüşe kadar her türlü sürüş senaryosunu kapsayan mücadele, hem günlük kullanım hem de uzun mesafeli seyahatleri kapsadı. Araçlar altı temel alanda titizlikle değerlendirildi: menzil, şarj, hızlanma, otomatik park yardımı (APA), NVH iyileştirmesi ve V2L fonksiyonu. Tüm testlerde Chery modelleri olağanüstü sonuçlar ortaya koyarak, CSH yeniliklerinin sürücüler için gerçek faydalara nasıl dönüştüğünü gösterdi.

Hibritin değer çerçevesini yeniden tanımlıyor!

CSH, yenilikçi platformuyla bu dayanıklılık mücadelesinde devrim niteliğinde beceriler ortaya koydu. Beşinci nesil 1.5 TGDI hibrite özel motor, yüzde 44,5 termal verimlilikle yeni bir endüstri standardı belirliyor. Yüzde 98,5 şanzıman verimliliğine sahip sürekli değişken elektrikli hibrit DHT sistemle birleştirildiğinde, performans ve verimlilik arasında mükemmel bir denge ortaya çıkıyor. Bu teknolojik gelişmeler, her iki stratejik modelde de (TIGGO9 CSH ve ARRIZO8 CSH) gelişmiş bir performans üstünlüğü sağlıyor. Bu etkinlikte, en önemli performans göstergesi olan menzile büyük vurgu yapıldı. SUV segmentinin amiral gemisi TIGGO9 CSH, 1400 kilometrenin üzerinde etkileyici bir toplam menzil sunarak, yeni güç aktarma organlarına sahip araç sahiplerinin uzun mesafeli yolculuklarda menzil kaygısını etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor. ARRIZO8 CSH, zorlu koşullar altında yapılan yol testlerinde 100 kilometrede sadece 4,2 litre ile son derece düşük karma yakıt tüketimi elde ederek, CSH'nin verimlilik, yakıt tüketimi ve uzatılmış sürüş menzili konusunda liderliğini kanıtladı. Dayanıklılık testi ayrıca CSH'nin enerji geri kazanımı, hızlanma performansı ve güç üretimi açısından olağanüstü performansını da ortaya koydu. İki model, 120 km/s hızla 600 kilometrelik yolculuğu tamamlayarak, kullanıcıların hibrit performansa yönelik yüksek beklentilerini karşıladı. İkinci nesil Blade batarya, 20 dakika içinde yüzde 30-80 hızlı şarj desteği sunarak uzun mesafeli seyahatler için verimli bir şarj çözümü sağlıyor. TIGGO9 CSH ayrıca, kamp yapmak ve SUV'yi modern açık hava yaşam tarzı için mobil bir güç merkezine dönüştürmek üzere kahve makineleri gibi açık hava aletlerini çalıştırmasını sağlayan 6,6 kW'lık Araçtan Şarj (V2L) işlevine sahip.

Endişesiz park ile üstün konfor seviyesi!

CSH'nin temel avantajlarının yanı sıra, test araçları aynı zamanda bir dizi akıllı ve konfor odaklı işleve de sahip. Yaklaşık 20 ADAS özelliği ve APA (Otomatik Park Asistanı) sistemiyle donatılan modeller, zorlu yol koşullarında kullanıcılara ek güvenlik ve konfor sağlıyor. Araçlar, 120 km/s hızda bile sadece 60 dBA gibi oldukça sessiz bir kabin içi gürültü seviyesi ile olağanüstü NVH (Gürültü, Titreşim ve Sertlik) performansına sahip olup, sürücüler ve yolcular için sessiz ve konforlu bir ortam sağlıyor. Bu premium özellikler, modellerin ek özelliklerini temsil ediyor ve Chery'nin akıllı inovasyona ve birinci sınıf kullanıcı deneyimine olan bağlılığını vurguluyor. Şehir içi trafiğin “son kilometre” mücadelesinde araçlar, dar paralel park koşullarında otomatik park asistanının (APA) performansını sergiledi. Sistem, park alanlarını milimetrik hassasiyetle tarıyor ve manevrayı tek bir komutla tamamlıyor. Sonraki 540 derece panoramik test sırasında, 360 derece izleme sistemi, gerçekten kapsamlı bir görüş sağlamak üzere 180 derece şeffaf şasi görünümü ile mükemmel bir uyum içinde çalıştı. Bir misafirin, TIGGO9 CSH park manevrasını izledikten sonra yorumu ise şöyle oldu: “Dürüst olmak gerekirse, benden daha iyi paralel park ediyor!”

Testler 20’den fazla ülkede gerçekleştirilecek!

Chery’nin “Sonsuz Ufuklar, Endişesiz Yolculuklar” etkinliği sadece markanın teknolojik becerilerini sergilemekle kalmadı, aynı zamanda “teknoloji eşitliği” ve “kapsayıcı inovasyon” felsefesini de somutlaştırdı. Chery CSH, Çin'deki etkinliğin ardından bir sonraki durak olarak Malezya'ya gidecek. Shaodong Zhu (Chery Uluslararası Başkan Yardımcısı), törende Malezya pazarı yetkilileriyle bir araya gelerek devir teslim törenini tamamladı. Etkinlik gelecekte, Asya, Avrupa ve Amerika'da 20'nin üzerinde ülke ve bölgede 40'ın üzerinde saha testini kapsayacak şekilde genişletilecek ve böylece dünya genelinde basın ve kullanıcıların daha geniş katılımı sağlanacak. TIGGO9 CSH ve ARRIZO8 CSH'nin dışında CSH serisindeki diğer modeller de teste katılacak ve sistemin farklı ortamlardaki tüm senaryolara sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabildiğini gösterecek. Seri üretim araçlarda yüksek verimlilik ve son derece düşük enerji tüketiminin standart hale gelmesi ve aile tipi SUV araçların 1.400 kilometre menzil ve 6,6 kW V2L işlevi sunmasıyla otomotiv sektöründeki rekabet ortamı kökten değişecek. Chery, aralıksız inovasyonuyla küresel hibrit pazarını "sınırsız" olasılıkların olduğu yeni bir döneme taşıyor.