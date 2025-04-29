Chery, Süper Hibrit teknolojisiyle donatılan SUV modeli TIGGO9 CSH’nin güvenlik özelliklerini test etti. Bu kapsamda 2025 Chery Uluslararası İş Konferansı’nda gerçekleştirilen iki araçlı yüzde 100 önden çarpışma ve yüksek hızlı spiral takla atma testleri, TIGGO9 CSH’nin yüksek başarısını gözler önüne serdi. Markanın mühendislik becerisini ortaya koyan testler, TIGGO9 CSH’nin kullanıcı güvenliğini her şeyden önce tuttuğunu ve Chery'nin “güvenliğin en büyük lüks” olduğuna olan inancını yansıtıyor. TIGGO9 CSH, yüzde 85'i yüksek dayanımlı çelikten, yüzde 21'i ise 1300 MPa çekme dayanımına sahip ısıl işlem çelikten oluşan sağlam bir gövde yapısına sahip. B sütunlarında gelişmiş TRB teknolojisi kullanılmış olup, bu sayede denizaltı basınç odasıyla kıyaslanabilir bir dayanıklılık sağlanıyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, yeni nesil teknolojiye yaptığı yatırımlarla bir yandan sektörde dengeleri değiştirirken diğer taraftan da güvenlikte sınırları belirliyor. Bu kapsamda düzenlenen 2025 Chery Uluslararası İş Konferansı, markanın yeni nesil modellerinde de güvenlik seviyesini artırmaya devam ettiğini kanıtladı. Markanın yeni SUV amiral gemisi TIGGO9 CSH (Chery Süper Hibrit), konferans kapsamında iki uç noktada senaryo testine tabi tutuldu: iki araçlı yüzde 100 önden çarpışma ve yüksek hızlı spiral takla atma. Bu zorlu testler, TIGGO9 CSH'nin pasif güvenlik özelliklerinin sınırlarını zorlarken, CSH’nin ardındaki ileri teknoloji mühendisliğini de gözler önüne seriyor. TIGGO9 CSH, bu uç senaryolarda üstün performans sergileyerek “Güvenlik en büyük lüks” felsefesini somutlaştırdı, yenilikçi güvenlik çözümlerine olan bağlılığını vurguladı ve üst düzey ulaşım için yeni standartlar belirledi.

Chery yeni TIGGO9 CSH ile sınırları zorladı!

Gerçekleştirilen ilk testte (%100 önden çarpışma) iki TIGGO9 CSH SUV, 56 km/s hızla birbirlerine doğru ilerledi. Sabit bariyerli geleneksel testlerin aksine, hareketli bariyerli bu senaryoda önemli ölçüde daha yüksek kinetik enerji üretildi ve böylece gerçek çarpışma dinamikleri simüle edildi. Çarpma anında ön bölüm amaçlandığı gibi deforme oldu ve kuvvetin büyük kısmını emdi. Hava yastıkları hızla açılarak yolculara ek koruma sağladı. En önemlisi A ve B sütunları sağlam kaldı ve kabinde hayatta kalmaya yetecek kadar alan kaldı. Kapı kilitleri ve dörtlü flaşör gibi kritik güvenlik sistemleri anında devreye girerken, yakıt sistemi ise herhangi bir deformasyon, bozulma veya sızıntı nedeniyle risk oluşturmadı. Her iki TIGGO9 CSH SUV da çarpmanın şiddetli kinetik kuvvetine dayandı ve bu zorluğun üstesinden başarıyla geldi. Chery TIGGO9 CSH, ikinci aşama olarak yüksek hızlı spiral takla testinde ise eğimli bir rampayı 68 km/saat hızla tırmandı, 180 derecelik bir yuvarlanma gerçekleştirdi ve ardından 1,1 metrenin üzerinde bir yükseklikten düştü. Bu zorlu test, kinetik darbe ve yapısal deformasyon olmak üzere iki önemli zorluğu yeniden yaratarak gerçek kaza koşullarını yansıttı. Yoğun darbeye rağmen, TIGGO9 CSH SUV olağanüstü güvenlik dayanıklılığı gösterdi. Kabin, A, B veya C sütunlarında herhangi bir deformasyon olmadan tamamen sağlam kaldı ve hayatta kalma alanını korudu. Sorunsuz batarya sistemi, yüksek voltajı milisaniyeler içinde kapatarak elektrolit sızıntısı, termal kaçak veya yangın riskini ortadan kaldırdı. Tüm güvenlik sistemleri kusursuz ve sorunsuz çalıştı: Hava yastıkları gerektiği gibi açıldı, emniyet kemeri gerdiricileri tam olarak devreye girdi ve hem dörtlü flaşörler hem de acil çağrı sistemi otomatik olarak tetiklendi. Aracın performansı zorlu güvenlik standartlarını karşıladı ve TIGGO9 CSH'nin premium güvenlik teknolojisinde lider konumunu ortaya koydu.

1600 kilometrelik zorlu testleri de zorlanmadan geçmişti!

Yenilikçi güç-aktarma sistemlerine sahip araçların güvenlik seviyelerinin geliştirilmesinde kritik bir aşamada, bu iki zorlu test sadece TIGGO9 CSH'nin performansını teyit etmekle kalmadı, aynı zamanda geleneksel güvenlik standartlarında bir atılımı da gözler önüne serdi. Chery, ölçülebilir, tekrarlanabilir ve senaryoya uygun bir güvenlik doğrulama modeli geliştirerek tüm sektör için yeni bir standart belirledi. Aslında spiral takla testi, TIGGO9 CSH'nin yeteneklerini sergilediği bir testten fazlası. Birkaç gün önce, 20-23 Nisan tarihleri arasında araç, Sanxia'dan Şanghay'a 1.600 kilometreden fazla mesafeyi kapsayan zorlu “Sonsuz Ufuk Endişesiz Yolculuk” dayanıklılık mücadelesini tamamladı. Rota boyunca, farklı zorlu yol koşullarında ve zorlu sürüş ortamlarında yol aldı. Yüksek hızlı spiral takladan uzun mesafeli dayanıklılık testlerine kadar, TIGGO9 CSH, tutarlı ve güvenilir performansıyla farklı senaryoları ele alma konusundaki üstün performansını kanıtlamış durumda.

Söz konusu üstün performansın ardında, mühendislik mükemmelliğine güçlü bir bağlılık ve küresel beş yıldızlı güvenlik standartlarına benzersiz bir yaklaşım yatıyor. TIGGO9 CSH, yüzde 85'i yüksek dayanımlı çelikten, yüzde 21'i ise 1300 MPa çekme dayanımına sahip ısıl işlem çelikten oluşan sağlam bir gövde yapısına sahip. B sütunlarında gelişmiş TRB teknolojisi kullanılmış olup, bu sayede denizaltı basınç odasıyla kıyaslanabilir bir dayanıklılık sağlanıyor. Onu gerçekten farklı kılan şey, benzersiz “kafes tarzı enerji emen uzay kapsülü” tasarımı. Bu yapı, iki yatay ve üç dikey enerji dağıtım yolu ile önden çarpışmalarda darbe kuvvetlerini etkili bir şekilde yeniden yönlendiriyor. Yandan gelen darbelerde ise altı adet enerji emici bölme ve çift katmanlı yan yapı, darbenin en aza indirilmesini sağlıyor ve yolcu korumasını en üst düzeye çıkarıyor. Güvenlik özellikleri açısından tüm TIGGO9 CSH versiyonları; önde orta hava yastığı, diz hava yastıkları ve 6 saniyelik basınç tutma teknolojisiyle birleştirilen ekstra uzun 2060 mm yan perde hava yastığı dahil olmak üzere 10 hava yastığı ile standart olarak donatılıyor. Bu, her yolcuya maksimum koruma sağlamak üzere kapsamlı bir çarpışma koruması oluşturuyor. Aktif güvenlik açısından TIGGO9 CSH; sürüş anında kaza riskini en aza indirmek üzere tasarlanan önden çarpışma uyarısı (FCW), otonom acil durum freni (AEB) ve şerit takip uyarısı (LDP) gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) ile donatılıyor. Batarya, IP68 su geçirmezlik sertifikası, 590 MPa yüksek dayanımlı çelik alt gövde koruması ve 7/24 gerçek zamanlı sağlık izleme ile korunuyor ve aşırı çalışma koşullarında bile elektrikle ilgili güvenliği sağlıyor.

Chery “Görevimiz Tehlike” testlerine hazırlanıyor!

İkili araçlı çarpışma ve takla testleri CSH'nin Küresel Güvenlik Doğrulama Programı'nın ayrılmaz bir parçası. Chery'nin temel teknoloji markası CSH,dünya genelinde bir dizi “Görevimiz Tehlike” testini başlatmaya hazırlanıyor. Bu testler, kumulda takla, akıntı yönündeki nehir geçişlerine ve buzla kaplı dağ zirvelerindeki zorluklara kadar farklı zorlu sürüş senaryolarını simüle ediyor. Her şey, bir zamanlar “otomotiv güvenliğinde imkânsız” olarak kabul edilenleri, CSH’nin kanıtlanmış yeteneklerine dönüştürmek için tasarlanmış durumda. CSH, “Görevimiz Tehlike” girişiminin bir parçası olarak güvenlik teknolojisinin sınırlarını sürekli olarak yeniden tanımlıyor. Bu, otomotiv sektörü için, teknik yeniliklere ve kullanıcı faydalarına derinlemesine bir dalış anlamına geliyor. Bu aynı zamanda küresel pazarlar için coğrafi engelleri ve teknolojik farklılıkları aşan, titizlikle doğrulanmış güvenlik çözümleri anlamına geliyor. Chery, aşırı zorlukları kamuoyuna açıklayarak, “tavizsiz güvenlik” vizyonunu ortaya koyuyor ve bir kavramdan somut, değer odaklı teknolojik kapsayıcılığa doğru dönüşüyor.

CSH'nin desteği ve güvenliğe olan sarsılmaz bağlılığı sayesinde TIGGO9 CSH küresel pazarlarda önemli ilgi gördü. Modelin 2025 yılına kadar Avrupa, Orta ve Güney Amerika, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya olmak üzere beş kıtada yaklaşık 20 ülke ve bölgede kullanıma sunulması bekleniyor. Laboratuvardan açık yola, küresel beş yıldızlı güvenlik standartlarını karşılamaktan aşırı zorluklarla mücadeleye kadar, TIGGO9 CSH kullanıcı güvenliğini her şeyden önce tutuyor ve Chery'nin “güvenliğin en büyük lüks” olduğuna olan inancını yansıtıyor. Bu amiral gemisi SUV, küresel tanıtıma hazırlanıyor ve daha güvenli, daha akıllı ve daha sürdürülebilir bir ulaşım deneyimi sunmaya, araç güvenliğinde yeni standartlar belirlemeye ve sektörde yeni bir inovasyon çağını başlatmaya hazırlanıyor