Markanın iddialı SUV modellerinden TIGGO 7 PRO, 1.12 metrekarelik dev panoramik açılır tavanıyla yolculara gündüz gökyüzünün ferahlığını, gece ise yıldızların benzersiz bir ışıltısını kabin içerisine taşıyor. İster hafta içi işe giderken olsun, isterse bir partiye giderken olsun veya isterse aileyle hafta sonu gezileri olsun, yolculuğun her kilometresini keyifli bir deneyime dönüştüren panoramik açılır tavan, TIGGO 7 PRO’yu sadece bir araç olmaktan çıkararak tam bir yaşam tarzına dönüştürüyor. Aracın ergonomik tasarımlı koltukları ısıtma dışında soğutma işlevine de sahip olup hem soğuk günlerde hem de kavurucu sıcaklarda yolculuk konforuna katkı sağlıyor.

Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı olan Chery, yeni nesil modelleriyle satış performansını artırmaya devam ediyor. Markanın iddialı kompakt SUV modeli TIGGO 7 PRO, yenilikçi teknolojiler ve kullanıcı dostu tasarımıyla seyahat deneyimini ve sürüş keyfini yeniden tanımlıyor. İster günlük hayat olsun, isterse de özel günler veya bilinmeyene giden maceralar olsun, üstün performansı ve zekice uygulanan tasarımıyla her kilometreyi anlamlı kılan TIGGO 7 PRO, sadece ulaşım sağlayan bir araç değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı haline getirip, aile seyahatlerinde harika anlar paylaşmayı mümkün kılıyor.

Geniş açılır tavanla gökyüzü iç mekânda!

TIGGO 7 PRO’nun manzarayı genişletmekle kalmayıp her yolculuğu duyusal bir şölene dönüştüren panoramik açılır tavanı ister günlük işe gidip-gelme olsun, isterse de aileyle hafta sonu gezileri olsun yolculuğun her kilometresini keyifli bir deneyime dönüştürüyor. Aracın panoramik açılır tavanı, zekice tasarımıyla 1,12 metrekarelik bir alana sahip. Geniş açılır tavan, yolculara yıldızlı gökyüzünün tadını çıkarma konusunda olağanüstü bir deneyim yaşatıyor. Ek olarak, açmayı, kapatmayı veya arkasını kaldırmayı kolaylaştıran tek dokunuşla kontrol özelliğine de sahip. Ayrıca, sıkışmayı önleme işlevi yolcu güvenliğini sağlayarak olası yaralanmaları önlüyor. Buna ek olarak, güneşlik, sıcak yaz günlerinde iç sıcaklığı etkili bir şekilde azaltmak için güneş ışığını tamamen engelleyerek daha serin ve daha konforlu bir ortam yaratıyor. Tüm bu özellikler sadece aracın kullanışlılığını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yolculuğu daha da keyifli kılıyor.

Geceleri gözlemevine dönüşüyor!

Haftanın her günü TIGGO 7 PRO’nun marş düğmesine hafifçe dokunulmasıyla panoramik tavan açılıyor ve yeni bir gün başlıyor. Açılır tavan geniş bir şekilde açılırken, temiz hava ve ılık güneş ışığı içeride süzülerek tüm yorgunluk ve stresi gideriyor, günün devamı için umut veriyor. Bu, bir yolculuğun başlangıcından çok daha fazlası olup, her yolculuğu benzersiz bir ana dönüştürüyor. Hava kararırken gökyüzünde yıldızlar belirmeye başlıyor ve tam bu noktada TIGGO 7 PRO’nun panoramik açılır tavanı bir gözlemevi haline geliyor. Bir toplantıya giderken veya aileyle bir seyahat yaparken, çok renkli ortam aydınlatması, farklı ambiyans ve ruh hallerine göre ayarlanabiliyor, rahat ve samimi bir ortam yaratıyor. Yıldızlı gökyüzünün altında, paylaşılan her an, her sohbet sevgi dolu ve keyifli bir ana dönüşüyor. Ayrıca TIGGO 7 PRO’nun panoramik açılır tavanı, hafta sonu aile gezilerinde çocuklar için de bir keyif unsuru oluşturuyor. Mavi gökyüzü ve kabarık bulutlar eşliğinde dünyayı keşfedebiliyorlar. Bu arada ebeveynler üst sınıf koltukların sağlamış olduğu konforun keyfini sürebiliyor. Ergonomik tasarımlı bu koltuklar hem soğuk kış günlerinde hem de kavurucu sıcaklarda üstün oturma konforu sağlayan ısıtma ve ayrıca soğutma işlevine sahip. Böyle her yolculuk keyifli bir anıya dönüşüyor.