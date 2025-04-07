2010 yılında Manisa’da kurduğu dünya standartlarındaki üretim tesisiyle Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapan TAFE, farklı tarımsal ihtiyaçlara uygun geliştirdiği traktörleriyle dikkat çekiyor. Genişleyen bayi ve servis ağıyla Türk çiftçilerine uzun soluklu çözümler sunan marka, yenilikçi yaklaşımıyla sektörün dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyor.

TAFE Deneyim Merkezi ile teknolojiye dokunma fırsatı

TAFE’nin Şubat 2025’te Manisa’da hizmete açtığı TAFE Deneyim Merkezi (TEC), çiftçilere ve bayilere en son tarım teknolojilerini birebir deneyimleme olanağı sunuyor. Markanın teknolojiye verdiği önem, Konya Tarım Fuarı’na da yansıyor. Kompakt, çok yönlü ve kabinli modelleriyle öne çıkan TAFE, yeni nesil traktörlerinin yanı sıra entegre tarım çözümlerini de sergileyecek.

Sandeep Sinha: “Türk çiftçisinin yanındayız”

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan TAFE CEO’su Sandeep Sinha, Türkiye’nin kendileri için stratejik bir pazar olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Yıllar içinde Türkiye’de güçlü bir üretim altyapısı kurduk. Konya Tarım Fuarı, çiftçilerle birebir buluşmak ve en yeni teknolojilerimizi paylaşmak adına büyük bir fırsat. Türk çiftçisine uzun vadeli destek sağlamak ve iş birliklerimizi daha da ileriye taşımak bizim için büyük bir öncelik. Yüksek performanslı ve dayanıklı traktörlerimizle üretim süreçlerine değer katmayı sürdüreceğiz.”

20-80 HP aralığında geniş ürün yelpazesi

TAFE, fuarda Compact ve Magna Serisi başta olmak üzere, 20 ila 80 HP güç aralığındaki traktör modellerini sergileyecek. Küçük ölçekli çiftliklerden geniş tarım arazilerine kadar farklı segmentlerde kullanılabilecek bu traktörler, yüksek tork, yakıt verimliliği ve manevra kabiliyeti gibi avantajlar sunuyor.

Ziyaretçiler ayrıca, TAFE’nin akıllı tarım çözümlerine entegre ettiği TAFE TERRA platformunu da deneyimleyebilecek. GPS destekli otomatik yönlendirme ve akıllı tarım uygulamalarıyla donatılan bu sistem, modern tarımın ihtiyaçlarına yüksek verimlilik ve konforla cevap veriyor.

TAFE, yenilikçi traktörleri ve ileri tarım teknolojileriyle Konya Tarım Fuarı’nda çiftçilerle buluşmaya hazırlanıyor. Tarımın geleceğine yön veren çözümlerle tanışmak isteyen herkesi Salon 1 / Stand 102’ye davet ediyor.