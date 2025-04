Satışların %98’ini Avrupa pazarında gerçekleştiren MAN, önümüzdeki dönemde Birleşik Arap Emirlikleri gibi uluslararası pazarlara da odaklanmayı planlanıyor. Yeni geliştirmelerle birlikte model portföyünü tamamlayan MAN, model yılı geçişinin tamamlanmasıyla birlikte MAN TGE’leri yeniden satışa sunmaya başladı.

“MAN TGE Next Level ile model tarihimizin en kapsamlı güncellemesini gerçekleştirdik”

MAN TGE Next Level ile kapsamlı bir güncelleme gerçekleştirdiklerini vurgulayan MAN Business Van Başkanı Daniel Holbein, van segmentindeki büyümeyi şu sözlerle değerlendiriyor:

“Van segmenti MAN için güçlü bir büyüme hikâyesine dönüştü. Sekiz yıl gibi kısa bir sürede sıfırdan 27.700 adetlik satışa ve Avrupa’da %3,5’lik pazar payına ulaştık. Ürün portföyümüzü sürekli olarak genişlettik. MAN TGE Next Level ile model tarihimizin en kapsamlı güncellemesini gerçekleştirdik. Ayrıca aracı, son teknolojiye sahip kapsamlı asistan sistemleriyle donattık. Ayrıca geniş servis ağımızla birlikte müşterilerimize muhteşem bir değer önerisi sunuyoruz.”

Yeni MAN TGE’lerde güvenlik ve konfor daha da artırıldı

2025 model MAN TGE Next Level baz alınarak geliştirilen yeni MAN TGE Coach ve MAN TGE Intercity farklı segmentlerdeki ihtiyaçlara göre tasarlandı. Araçlar, yeni nesil araç içi ağ mimarisi, kontrol üniteleri ve sensörlerde yapılan kapsamlı teknik iyileştirmeler sayesinde dijital müdahalelere karşı çok daha güvenli hale getirildi. Özellikle yolcu taşımacılığında hayati önem taşıyan aktif güvenlik sistemleri, araçtaki ileri düzey asistan sistemleriyle ciddi anlamda geliştirildi. TGE’lere eklenen yeni sistemler arasında Kör Nokta ve Çarpışma Uyarısı (standart), Dönüş Asistanı (opsiyonel), Acil Durum Asistanını da içeren Cruise Assist Plus, ACC Stop & Go ve Aktif Şerit Takip ile Trafik Sıkışıklığı Asistanı (opsiyonel) da bulunuyor. Standart olarak sunulan Acil Fren Asistanı ve Trafik İşareti Tanıma gibi standart güvenlik sistemleri yolcu güvenliğini daha da artırıyor.

Dijitalleştirilen sürücü kokpitiyle kullanım çok daha kolay hale getirildi

2025 model MAN TGE’lerde sürücüler için de önemli iyileştirmeler yapıldı. Tamamen dijital hale getirilen sürücü kokpiti; ergonomik tasarımı, sezgisel yerleştirilmiş kontrol birimleri ve geniş saklama alanlarıyla öne çıkıyor. Dijital gösterge paneli, sürücünün tüm önemli bilgileri kesintisiz şekilde takip etmesini sağlarken, yeni geliştirilmiş ergonomik çok fonksiyonlu direksiyon simidi sayesinde, asistan sistemleri ve diğer fonksiyonlar direksiyon bırakılmadan kolaylıkla yönetilebiliyor. Anahtarsız çalıştırma, elektronik park freni, MAN SmartLink ve direksiyon kolonuna entegre edilen yeni otomatik vites kolu gibi donanımlar ise sürücüler için kullanımı çok daha pratik ve kolay hale getiriyor. Özellikle araç içi kontrol merkezi olarak kullanılan konumlanan MAN Media Van dokunmatik ekranı ise tüm araç fonksiyonlarının yönetimini sağlıyor. Standart donanımda bulunan 10,4 inçlik ekranda DAB+ radyo ve Bluetooth bağlantısı yer alırken; navigasyon, sesli komut, medya akışı gibi ek özellikler de opsiyonel olarak sunuluyor.