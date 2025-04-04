Lexus’un Türkiye’de faaliyete başladığı 2016 yılından bu yana, markaya farklı rollerde katkıda bulanan ve 2021 yılından bu yana Pazarlama Müdürü olarak görev alan Gözde Yurtsal, otomotiv sektöründe toplamda 15 yıllık deneyime sahip ve bu deneyimin 9 yılını premium segment oluşturuyor.

Future Leaders, Operasyonlar Direktörü Oldu

2010 yılında başlatılan yetenek programı Future Leaders (Geleceğin Liderleri) ile şirkete katılan Gözde Yurtsal, şirketin farklı organizasyonlarında farklı deneyimler edindi ve şirket kültürünü özümsedi. Bu kültürün yayılımı ve gelişimine daha derinden katkıda bulunmak üzere yeni görevine atandı.

İnsan Kaynakları alanında lokal ve global bağımsız başarı ödülleri alan Future Leaders programı, otomotiv sektörüne hakim olan ve potansiyel lider olabilecek genç yetenekler yetiştirmek üzere konumlandırılmasıyla öne çıkıyor.

1985 yılında Ankara doğan Gözde Yurtsal, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu ve Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme alanında MBA derecesine sahip.

Premium otomobil sektöründe tüm dünyada en hızlı büyüyen markalardan biri olan Lexus’un Türkiye’deki büyümesine katkı sağlamaya devam edecek olan Gözde Yurtsal, önümüzdeki dönemde markanın başarılarına yenilerini eklemek üzere görevine başladı.