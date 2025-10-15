Marka, etkinliğin en önemli bölümlerinden olan Chery Marka Gecesi ile, küresel kullanıcıların geleceğin mobilitesini tanımlamada ortak yaratıcılar haline geldiği, sürükleyici bir kutlama deneyimi sunacak. Chery Marka Gecesi, üç anlatı bölümünden oluşan etkileyici bir hikâye kurgusuyla ilerleyecek: Geçmişe Tanıklık Etmek, Bugünü Kucaklamak ve Geleceği Birlikte Yaratmak. Bu bölümler, küresel kullanıcıların içten hikâyelerini anlatacak ve Chery’nin insan odaklı marka ruhunu kutlayacak.

Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla önce çıkan Çinli otomotiv devi Chery, Çin’in Wuhu kentinde gerçekleştirilecek 2025 Chery Marka Kullanıcı Zirvesi için hazırlıklarını tamamladı. Görkemli açılışa sahne olacak etkinliğin en önemli bölümlerinden biri olan Chery Marka Gecesi, “Co-Create the New Move (Yeni Hareketi Birlikte Yarat)” temasıyla katılımcıların karşısına çıkacak. Bu özel gece, küresel kullanıcıların geleceğin mobilitesini tanımlamada ortak yaratıcılar haline geldiği, sürükleyici bir kutlama deneyimi sunacak.

Geçmiş, bugün ve geleceğe vurgu!

Aynı gün, marka ekosistemi sergileri de resmi olarak açılacak. Bu sergilerde Chery’nin akıllı ekosistemler, sürdürülebilir mobilite ve kullanıcı ortak yaratımı alanlarındaki en yeni gelişmeleri tanıtılacak. Bunlar arasında yer alan iCAUR Sergi Alanı, “Classic Never Fades (Klasik Asla Solmaz)” temasıyla retro estetiği modern inovasyonla harmanlayacak. Ziyaretçiler, V27 Adventure Edition, V23 Retrocube ve 03T Explorer Edition gibi kişiselleştirilmiş modellerin yanı sıra, AiMOGA Gen-2 robotunun dünya prömiyerini de deneyimleyecek. Böylece teknoloji, yaşam tarzı ve ortak yaratım arasındaki sinerji gözler önüne serilecek. Chery Marka Gecesi, üç anlatı bölümünden oluşan etkileyici bir hikâye kurgusuyla ilerleyecek: Geçmişe Tanıklık Etmek, Bugünü Kucaklamak ve Geleceği Birlikte Yaratmak. Bu bölümler, küresel kullanıcıların içten hikâyelerini anlatacak ve Chery’nin insan odaklı marka ruhunu kutlayacak. “Geçmişe Tanıklık Etmek” bölümünde, Kazakistan, Meksika, Mısır ve Şili’den kullanıcı temsilcileri, gerçek yaşam deneyimlerini paylaşacak. Bu kapsamda yan darbelere karşı aileleri koruyan TIGGO 7, aile yolculuklarında sevdikleri bir araya getiren TIGGO 8 ve 6 farklı TIGGO modeline sahip uzun dönemli kullanıcılar, markaya duyulan nesiller arası güvenin simgesi olarak öne çıkacak. Bu samimi sesler, Chery’nin güvenlik, güven ve yoldaşlık değerlerinin özünü yansıtacak; kullanıcı hikâyelerini markanın içtenliğinin en güçlü ifadesine dönüştürecek. “Bugünü Kucaklamak” bölümünde, dünyanın dört bir yanından fikir önderleri (KOC’ler) hibrit teknoloji, akıllı iç mekân ve günlük mobilite üzerine dinamik tartışmalara katılacak. İzleyiciler ise “Rüya Otomobil”in gerçekten neyi temsil etmesi gerektiğini belirleyecek nihai jüri rolünü üstlenecek. Son olarak, “Geleceği Birlikte Yaratmak” bölümünde Chery, yeni ürün gamını yenilikçi bir “Holografik Işık ve Gölge Küpü” gösterimiyle tanıtacak ve sadık küresel kullanıcılarını resmi olarak onurlandıracak. Böylece kullanıcılar, “kullanıcı” kimliğinden “ortak” konumuna yükselecekler. 19 Ekim tarihinde ise ortak yaratım ruhu “Sizin İçin Yaratılan Rüya Sürüşü – Chery KOC Forumu” etkinliğiyle devam edecek.

Chery kullacılarıyla yeni bir sayfa açacak!

“Marka Sesleri, Kullanıcı Sesleri ve Ortak Yaratım Finali” temasıyla düzenlenecek bu forumda, 20’den fazla ülkeden kullanıcı ekipleri; Tercih Özellikleri Yarışması (Spec Preferences Battle), Alan Dönüşüm Atölyesi (Space Transformation Workshop), Güvenlik Koruyucusu Mücadelesi (Safety Guardian Challenge) ve Haklar Ortak Yaratım Tuvali (Rights Co-Creation Canvas) gibi yaratıcı meydan okumalarla buluşacak.

Chery’nin mühendisleri ve ürün uzmanları da sahneye çıkarak katılımcılarla doğrudan diyalog kuracak, ortak yaratımı eyleme dönüştürecekler. Marka Gecesi’nden KOC Forumu’na, kullanıcı hikâyelerinden ekosistem sergilerine kadar 2025 Chery Marka Kullanıcı Zirvesi; açıklık, yenilik ve paylaşılan büyüme vizyonunu canlı biçimde ortaya koyuyor. 17 Ekim’de, Chery ve kullanıcıları birlikte her yolculuğun, her iki tarafın birlikte yazdığı bir hikâyeye dönüştüğü yeni bir sayfa açacak.