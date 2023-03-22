Umman’da çöl denize döndü

Umman’da etkili olan sağanak yağışlarda çöl sular altında kaldı.

Umman’da günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle Al Batinah, Musandam, Buraimi ve Dhofar’da sel meydana geldi. Thumrait bölgesinde yer alan çölün şiddetli yağışlar sonrası adeta denize dönmesi şaşkınlığa neden oldu.

Meteoroloji servisi tarafından pazar günü yapılan açıklamada, şiddetli yağışların ülkenin kuzey kesimlerinde hafta sonuna kadar etkili olacağı belirtilmişti.