Tayland’daki orman yangını devam ediyor

Tayland’ın Nakhon Nayok eyaletinde yer alan Khao Laem Milli Parkı’nda dün başlayan yangın hala kontrol altına alınmazken, yangında 110 hektar ormanlık alan kül oldu.

Tayland’ın Nakhon Nayok eyaletinde yer alan Khao Laem Milli Parkı’nda dün yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın henüz kontrol altına alınmadı. Nakhon Nayok Valisi Bancha Chaowarin yaptığı açıklamada, yangının ormanın iç bölgesinde çıkması, bölgedeki dik dağların ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yangına karadan müdahalenin oldukça zor olduğunu belirterek, gün boyunca Tayland İtfaiye Departmanı ve Tayland Donanması’nın helikopterleriyle yangına havadan müdahale edildiğini ifade etti.

Yangını kontrollü olarak durdurulması planlanıyor

Chaowarin ayrıca, yangının yayılma yönünü dronlar kullanarak tespit ettiklerini ve bu sayede yayılma yönüne barikatlar kurarak yangını en geç 3 gün içinde kontrollü olarak durdurmayı amaçladıklarını belirtti.

Dün akşam saatlerinde başlayan yangında şu ana kadar yaklaşık 110 hektar ormanlık alan küle dönerken, havanın kararması ile güvenlik nedeniyle yangına müdahale çalışmalarına ara verildi.