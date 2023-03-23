Meteorolojiden Diyarbakır ve Şanlıurfa için ‘sağanak’ uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden Diyarbakır ve Şanlıurfa için “sağanak” uyarısı yapıldı.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre 24 Mart Cuma günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri genelinde kuvvetli olacağı tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, cumartesi günü ise, gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu belirtildi.