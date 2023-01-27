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Kış ortasında güller açtı, vatandaşlar şaşırdı
Elazığ’da kışın ortasında gülün çiçek açtığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Çevre 27.01.2023, 20:08
Elazığ’da kışın ortasında gülün çiçek açtığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Elazığ’da beklenen kar etkili olmasa da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Dondurucu soğukta Fırat Üniversitesi lojmanlarının bulunduğu bahçede gül ağacının çiçek açması görenleri şaşırttı. Vatandaşlar çiçek açan gül ağacını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.