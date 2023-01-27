banner607

Son Dakika

Kış ortasında güller açtı, vatandaşlar şaşırdı

Elazığ’da kışın ortasında gülün çiçek açtığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çevre 27.01.2023, 20:08
Kış ortasında güller açtı, vatandaşlar şaşırdı

Elazığ’da kışın ortasında gülün çiçek açtığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Elazığ’da beklenen kar etkili olmasa da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Dondurucu soğukta Fırat Üniversitesi lojmanlarının bulunduğu bahçede gül ağacının çiçek açması görenleri şaşırttı. Vatandaşlar çiçek açan gül ağacını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yorumlar (0)