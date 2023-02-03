"Kar Kaplanları" kapalı yolları açmak için seferber oldu

Ağrı’da kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 131 köy yolunun ulaşıma açılması için "Kar Kaplanları" seferber oldu.

Ağrı’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri; 82 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekip ile mesai yapmaya başladı.

"Kar Kaplanları" olarak bilinen ve kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaştığı yerleri büyük çabalarla temizleyen ekipler, ulaşıma kapanan 131 köy yolunun ulaşıma açılması için büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.