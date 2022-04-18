Son Dakika
Seyitgazi’de Vali Yıldız’ın da katılımı ile şehit aileleri, gaziler ve muhtarlara yönelik iftar programı
İstanbul’u çöl tozu kapladı! Çöl tozu uçaktan böyle görüntülendi...
İstanbul’u kaplayan çöl tozu bulutu uçakta bir yolcu tarafından görüntülendi.
Çevre 18.04.2022, 10:27 18.04.2022, 11:12
Geçtiğimiz günlerde İstanbul semalarını kaplayan çöl tozu İstanbul Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağından görüntülendi.
Uçaktaki bir yolcu telefonunla gökyüzünü kaplayan toz bulutunu kaydetti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.