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Dronla görüntülenen kar manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu
ERZURUM’DA KAR YAĞIŞI SONRASI OLUŞAN MANZARA DRON YARDIMI İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. AĞAÇLARIN ÜZERİNİ KAPLAYAN VE KENTİ BEYAZA BÜRÜYEN KAR, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARTTI.
Çevre 31.03.2023, 11:16
Erzurum’da kar yağışı sonrası oluşan manzara, dronla görüntülendi. Ağaçların üzerini kaplayan ve kenti beyaza bürüyen kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.
Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle oluşan manzara havadan görüntülendi. Ağaçları ve şehrin çeşitli bölgelerinin beyaza büründüğü anlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkartırken, havadan görüntülenen kar manzaraları seyir zevki oluşturuyor.