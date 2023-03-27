’Baharın müjdecisi’ leylekler Ardahan’a gelmeye başladı

Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Ardahan merkezdeki yuvalarına dönmeye başladı.

Havaların ısındığı ve karların erimeye başladığı Ardahan, ilkbahar mevsiminde göçmen misafirlerini ağırlıyor. "Baharın müjdecisi" olarak bilinen leylekler, uzun yıllardır yuvalarının olduğu il merkezine döndü.

Bölgede baharı müjdeleyen sembollerden leyleklerin gelişi vatandaşları sevindirdi. Şenol Kirman, leyleklerin gelmesinin havaların ısındığının bir göstergesi olduğunu söyleyerek, "Ardahan’da havalar ısınmaya başladı. Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler de Ardahan’a gelmeye başladı. Leyleklerin gelişi havaların ısındığının bir göstergesi" dedi.