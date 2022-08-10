AFAD'dan SMS ile uyarı!

AFAD'DAN UYARI

Bir uyarı da AFAD'dan geldi. Cep telefonlarına gönderilen SMS'te "İstanbul'da Persembe ilk saatlerden itibaren cok kuvvetli yagis bekleniyor.Sel, yildirim, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karsi dikkatli ve tedbirli olun" denildi.

AKOM'DAN UYARI



AKOM'dan yapılan açıklamada, “Yağışların Çarşamba günü içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor” denildi. Ayrıca yağışlı havanın perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.

Yağışlı hava ile birlikte şimşek ve yıldırım aktivitesinin olmasının beklendiği açıklamada, “Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olması da muhtemel. AKOM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını öneriliyor” ifadelerine yer verildi.

Konuyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Yerlikaya "Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli,Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" dedi.

3 GÜN SÜRECEK



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 gün sürecek yağmurla ilgili uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "AKOM verilerine göre bu geceden başlayıp 3 gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların oluşturabileceği olumsuz durumlar için ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir." denildi.