Kacır: Türkiye bugün ticari araç üretiminde Avrupa’da bir numara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da Altınbaş Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılışı ve Altınbaş Teknopark Açılış Töreninde konuştu.

Bakan Kacır, Türkiye’nin üretim ve Ar-Ge kapasitesinde son yıllarda yaşadığı dönüşüme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye yılda 37 milyar doların üzerinde otomotiv ihracatı, 30 milyar doların üzerinde kimya ihracatı ve 28 milyar dolar düzeyinde makine ihracatı olan bir ülke. Türkiye bugün ticari araç üretiminde Avrupa’da, askeri sınıf insansız hava aracı üretiminde ise dünyada bir numara.”

Kacır, Türk sanayisinin artık pek çok alanda dünyanın en güçlü üretim merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti.

“Ar-Ge harcamaları 19,9 milyar dolara yükseldi”

Bakan Kacır, Türkiye’nin son 22 yılda Ar-Ge yatırımlarında tarihi bir artış kaydettiğini vurguladı:

“Türkiye’nin Ar-Ge harcamaları 1 milyar 200 milyon dolardan yıllık 19,9 milyar dolara yükseldi. Milli gelirden Ar-Ge’ye ayırdığımız pay binde 5’ten yüzde 1,46’ya çıktı. 2002’de 29 bin olan Ar-Ge personelimiz bugün 310 bine ulaştı. Türkiye adeta bir Ar-Ge ordusu kurdu.”

Kacır, özel sektörün Ar-Ge’nin öncüsü haline geldiğini ve artık harcamaların yüzde 65’inin özel şirketler tarafından yapıldığını da belirtti.

“Milli Teknoloji Hamlesi Türkiye’nin bağımsızlık vizyonudur”

Bakan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesinin Türkiye’nin sadece sanayi değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin de temeli olduğunu ifade etti:

“Teknolojide bağımsız olmadan ekonomik bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık olmadan da siyasi bağımsızlık mümkün değildir. Türkiye bunu erken fark etti. Savunma sanayiinde başlayan bu hamle, bugün tüm sektörlerde üretim ve ihracat kapasitemizi büyüten bir güce dönüştü.”

“Terminal İstanbul, dünyanın en büyük Startup merkezi olacak”

Konuşmasında girişimcilik ekosistemine de değinen Bakan Kacır, Atatürk Havalimanı’nda kurulacak Terminal İstanbul projesiyle Türkiye’nin teknoloji girişimciliğinde yeni bir döneme gireceğini söyledi:

“Eski terminal binalarının tamamı Teknopark ilan edildi. Dünyanın en büyük startup merkezi, teknoloji girişimciliği üssü ‘Terminal İstanbul’ markasıyla kurulacak. İlk faz açılışını 2026’da gerçekleştireceğiz.”

Kacır, gençlerin yeniliklerin öncüsü olduğunu vurgulayarak, girişimci dostu mevzuat düzenlemelerinin de hızla devam ettiğini belirtti.

Türkiye yüksek teknoloji ihracatında 11 kat büyüdü

Bakan Kacır, Türkiye’nin yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün ihracatını 22 yılda 10 milyar dolardan 109 milyar dolara çıkardığını da açıkladı.