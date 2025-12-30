Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’de işgücü piyasasının güçlü görünümünü koruduğunu vurguladı. Kasım ayı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranının yüzde 8,6 olarak gerçekleştiğini ifade eden Yılmaz, istihdam edilen kişi sayısının ise bir önceki aya göre 75 bin artarak 32,7 milyon kişiye ulaştığını kaydetti.

İstihdamda yıllık ortalama 842 bin kişilik artış hedefi

Yılmaz, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasının hedeflendiğini belirtti. İşgücüne katılım oranlarındaki artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak gerilemesinin beklendiğini aktaran Yılmaz, 2028 yılı sonunda işsizlik oranının yüzde 7,8 seviyesine düşmesinin öngörüldüğünü dile getirdi.

Gençler, kadınlar ve nitelikli işgücü öncelikli

Açıklamasında aktif işgücü politikalarına da değinen Yılmaz, özellikle gençler, kadınlar ve nitelikli işgücünün istihdama katılımını artırmaya yönelik programların öncelikler arasında yer aldığını belirtti. Mesleki eğitim, girişimcilik destekleri ve stratejik sektörlerde ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Yılmaz, emek yoğun sektörlerin istihdam açısından desteklenmeye devam edileceğini söyledi.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, işgücü piyasasına yönelik hayata geçirilecek yapısal reformlarla istihdam artışının güçlendirilmesinin ve atıl işgücünün azaltılmasının hedeflendiğini belirtti. Önümüzdeki dönemde dezenflasyonla uyumlu, istihdamı destekleyen sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme modeliyle vatandaşların alım gücünün artırılmasının ve gelir dağılımının iyileştirilmesinin amaçlandığını vurguladı.