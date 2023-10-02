Müslüman kimliğinin oluşmasında önemli bir rolü olan camiler, geçmişten günümüze dini, sosyal ve kültürel bakımdan toplumu besleyen ve güçlendiren can damarları mesabesinde olduğunu dile getiren Çermik Müftüsü Burhan Kızılarslan, camilerden vatandaşların azami derecede istifade edebilmesini temin etmek ve cami merkezli din hizmetlerindeki etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçiren Diyanet İşleri Başkanlığının, sabah namazı buluşmaları adı altında ülke genelinde programlar düzenlediklerini söyledi.

İlçe Müftülüğünün koordinasyonunda bu hafta Ulu Camide gerçekleştirdiği programa Müftüsü Burhan Kızılarslan, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Sabah namazının cemaatle eda edildiği program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Müftü Kızılarslan tarafından dini sohbet yapıldı. Sohbetin ardından yapılan dua ile program sona erdi.

Buluşmamın ardından cemaate çorba ikramında bulunuldu.