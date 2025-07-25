Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım ile İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumları endişe verici boyutlara ulaştı. Her iki ismin ciddi sağlık sorunları yaşadığı, hayati tehlike taşıdığı yönündeki doktor raporları kamuoyuna yansırken, bu kez iktidara yakın yazar Cem Küçük’ten dikkat çeken bir çağrı geldi.

“Tahliye edilmeleri davalara zarar vermez”

Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a açık çağrıda bulunan Küçük, her iki ismin tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Yazısında, “Siyasi görüşümüz farklı olabilir. Ama kimseye düşmanlık beslememize gerek yok. Ayşe Barım da Murat Çalık da sağlık sorunları nedeniyle tedavi edilmeli. Bu tamamen insani bir durum. Tahliye edilmeleri davalara zarar vermez” ifadelerini kullandı.

Ayşe Barım için ‘ani ölüm riski’ uyarısı

Avukatlarının verdiği bilgiye göre, Barım 5 Haziran’da koğuşunda baygın halde bulunmuştu. Kalp ve beyinde ciddi rahatsızlıkları bulunan Barım için doktorlar “ani ölüm riski” uyarısı yaptı. Ciddi kilo kaybı yaşayan Barım, 17 Temmuz’da Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. Avukatları, cezaevinde kalmasının hayatını tehlikeye attığını belirten raporları İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu.

Murat Çalık ikinci kez kemik iliği örneği veriyor

Lenfoma kanserini iki kez yenen Mehmet Murat Çalık’ın cezaevinde sağlığı yeniden bozuldu. İlk kemik iliği testinden net sonuç çıkmaması üzerine, bugün ikinci kez örnek verdi. Daha önce anjiyo geçiren Çalık’ın kilo kaybı da dikkat çekerken, cezaevi koşullarının tedavi sürecini olumsuz etkilediği belirtiliyor.

“Yandaşın bile vicdanı varmış” yorumu sosyal medyada gündem oldu

Cem Küçük’ün çağrısı, sosyal medyada da gündem oldu. Pek çok kullanıcı, “Yandaşın bile vicdanı varmış” diyerek tepki gösterdi. Sağlık durumları kritik aşamada olan Barım ve Çalık’ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini savunan paylaşımlar dikkat çekti.

Gözler şimdi yargı ve iktidarda

Kamuoyunun giderek artan vicdani çağrılarına Cem Küçük’ün de katılması, sürecin seyrini değiştirir mi bilinmez ancak gözler artık hem mahkemelerin hem de iktidarın atacağı adımlarda.