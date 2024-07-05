Eylül 2023'te yayınlanan eski bir listede, Rize Turist çayının 1 kilogramlık tavsiye edilen toptan satış fiyatı 152,81 TL iken bugün şirketlere gönderilen yeni listede aynı çayın fiyatı 189,54 TL olarak belirlendi. Bu değişimle birlikte Rize Turist çayının fiyatı yüzde 24 arttı.

Aynı dönemde, Tiryaki çayının 1 kilogramlık tavsiye edilen toptan satış fiyatı Eylül 2023'te 149,68 TL iken bugün itibariyle yeni listede bu fiyat 185,66 TL olarak güncellendi. Böylece Tiryaki çayının fiyatı da yüzde 24 oranında artmış oldu.

Sektör paydaşları, Çaykur'un yaş çay alım fiyatını destek primi dahil yüzde 68 artırmasının ardından önümüzdeki dönemde kuru çay fiyatlarına kademeli olarak yeni zamlar yapabileceğini belirtiyor.