Verilere göre, dış ticaret açığı ödemeler dengesi tanımıyla 5 milyar 730 milyon dolara ulaşırken, yıllıklandırılmış bazda cari açık yaklaşık 12,8 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, hizmetler dengesinden yıllık 62 milyar dolar fazla sağlandı. İkincil gelir dengesi de 246 milyon dolarlık katkı verirken, birincil gelir dengesi 16,4 milyar dolarlık açıkla dikkat çekti.

Hizmet Sektörü Güçlü Katkı Sağladı

Şubat ayında hizmetler dengesinden 2 milyar 453 milyon dolar net giriş sağlandı. Bu kalemin altında yer alan taşımacılık hizmetleri 1 milyar 167 milyon dolar, seyahat gelirleri ise 2 milyar 6 milyon dolar olarak kaydedildi.

Finansman Kompozisyonu Dikkat Çekti

Yıllıklandırılmış bazda cari açığın finansmanında doğrudan yatırımlar 4,8 milyar dolar, portföy yatırımları 15,2 milyar dolar, krediler ise 37,7 milyar dolarlık pozitif katkı sundu. Buna karşın, net efektif ve mevduatlar kalemi 13,4 milyar dolarlık negatif etki yarattı. Merkez Bankası’nın döviz cinsinden net rezerv artışı 16,5 milyar dolar oldu.

Şubat ayında doğrudan yatırımlardan net giriş sadece 11 milyon dolar olurken, Türkiye’ye yapılan toplam doğrudan yatırım 561 milyon dolar, yurt dışına yapılan yatırım ise 550 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Gayrimenkul yatırımları tarafında, Türk yatırımcıların yurt dışında 190 milyon dolarlık alım yaptığı, yabancı yatırımcıların ise Türkiye’den 134 milyon dolarlık gayrimenkul edindiği görüldü.

Portföy Yatırımlarında Artış

Şubat ayında portföy yatırımları kanalıyla 2 milyar 566 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 25 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasında ise 675 milyon dolar net alış yaptı. Yurt dışı tahvil ihraçlarında da güçlü bir talep gözlemlendi; yabancılar, Genel Hükümet tahvillerinden 1 milyar 471 milyon dolar, bankacılık sektöründen 296 milyon dolar, diğer sektörlerden ise 282 milyon dolar değerinde tahvil aldı.

Kredilerde Farklılaşan Eğilim

Kredi kullanımında sektörler arasında farklı yönlü hareketler yaşandı. Bankalar ve kamu sektörü toplamda 1 milyar 20 milyon dolarlık geri ödeme yaparken, diğer sektörler 969 milyon dolarlık net kredi kullandı.

Rezervlerde Düşüş

TCMB’nin resmi rezervlerinde ise Şubat ayında 2 milyar 899 milyon dolarlık net azalma kaydedildi. Diğer yatırımlar kaleminde, yurt dışı bankaların Türkiye'deki mevduatlarında Türk Lirası cinsinden 1 milyar 583 milyon dolarlık çıkış, döviz cinsinden ise 775 milyon dolarlık giriş yaşandı. Bu gelişmeler toplamda 808 milyon dolarlık mevduat azalmasına neden oldu.