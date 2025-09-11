Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, “Rusya neden Polonya hava sahasını insansız hava araçlarıyla ihlal ediyor? İşte başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dün gece saatlerinde Polonya ordusu, ülkenin doğusunda hava sahasını ihlal eden birkaç Rus İHA’sını düşürdüğünü duyurmuştu. Polonya Savunma Bakanlığı, olayın NATO prosedürleri çerçevesinde değerlendirildiğini ve gerekli bilgilendirmenin yapıldığını açıkladı.

Rusya ise İHA’ların Ukrayna’daki hedeflere yönelik keşif ve saldırı görevi yürüttüğünü, Polonya’yı hedef almadığını belirterek ihlalin “teknik bir hata” sonucu gerçekleştiğini savundu.

Trump’ın “İşte başlıyoruz” sözleri, Washington’da “NATO’nun 5. maddesi tartışmaları yeniden gündeme mi geliyor?” sorularını beraberinde getirdi. Beyaz Saray kaynakları, ABD’nin Polonya’ya tam destek verdiğini, NATO müttefikleriyle koordinasyon halinde durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

Uzmanlar, Trump’ın açıklamasını bir “siyasi uyarı” olarak yorumluyor. Bazı analistler, Başkan’ın bu sözleriyle Rusya’ya karşı daha sert bir NATO tavrının işaretini verdiğini savunurken, bazıları ise bunun sadece caydırıcı bir mesaj olabileceğini belirtiyor.

Öte yandan Polonya kamuoyunda da tansiyon yüksek. Ülkenin doğusundaki bazı bölgelerde ek hava savunma sistemlerinin devreye alındığı, NATO’ya ait keşif uçaklarının uçuşlarını artırdığı bildirildi.