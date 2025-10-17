Gözaltına alınanlar arasında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, iş insanı Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da bulunuyor.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin şirket merkezleri ve ikamet adreslerinde yaptıkları aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evrak ele geçirdi. Soruşturmanın kapsamının ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.