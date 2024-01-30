Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ Yargıtay'ın Can Atalay kararını okutmasının ardından muhalefet milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak ve alkışlarla protesto etti.

KİM NE DEDİ?

Atalay hakkında verilen hükmün Genel Kurul’da okutulmasına ilişkin söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya’nın sözleri:

“Siz bugün Başkanvekili olarak buradasınız. Başkan size görevi iletti, siz de bunu okumak zorundasınız, o yüzden sizi anlayışla karşılıyorum. Gerekçeli karar daha önce Meclis’e iletilmişti. Zannedersem 6 ay önce, sayın Meclis Başkanı bunu okutmayarak Anayasa Mahkemesi'nden gelen sonucu beklemek üzere bekletti. Meclis Başkanlığı olarak gündemi parti gruplarıyla birlikte değerlendirip müzakere etmemiz lazım ki partiler genel kurula gelirken gündeme yeterince hazırlık yapabilsinler diye.

Biz sizinle sohbet ederken siz Can Atalay kararının okutulmak üzere size iletildiğini ifade ettiniz. Biz de sizden bir süre talep ettik. Bunu diğer parti gruplarıyla bunu konuşmamız lazım. Sayın Meclis Başkanımız böyle önemli bir konu konuşulurken şu an yurt dışında. Onunla konuşmamız lazım. Nihayetinde TBMM Anayasaya uymayan bir kurum durumuna düşecek. Bunu biz üzülerek iktidar partisi genel başkanvekillerinin canlı yayınlarda bu kararı bu hafta okutulacak sözlerinden öğreniyoruz.”

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Numan Kurtulmuş’un planlanan bir ziyaret nedeniyle yurtdışında olduğunu söyledi. Zengin “Meclis’e gelen bir yargı kararı var ve biz de bunun gereğini yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

DEM Parti Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, şunları dedi:

“Can Atalay bu halkın milletvekilidir. Hatay halkının onurudur. Anayasa’ya sadakat yemini ettiniz. Sizi bu kararı bugün ve hiçbir zaman okumamaya davet ediyoruz. Bu ülkeyi en ufak bir hukuk kırıntısının kalmadığı bir ülke haline getirdiniz. Anayasa’yı yok etmeye çalışıyorsunuz. Sizin hoşunuza gitmedi diye AYM’yi bile ortadan kaldırmaya çalışan bir iktidarsınız.”

‘Bu suça ortak olmamaya çağırıyorum’

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise şunları dedi:

“Bugün bu kararı okumayarak direnen Meclis başkanı BAE’de. Kendisine sesleniyorum. BAE’de saklanarak, bu hukuksuzluktan kaçamazsın. Sen bu kararı okumamakta direnmişsin, Yargıtay hakimleri bu kararı okumadığın için sana ayar vermişler ve sen bugün BAE’de saklanarak bu meseleden kurtulabileceğini düşünüyorsun.

Can Atalay hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı var mıdır. Varsa Numan Kurtulmuş bugüne kadar neden bu kararı okumadı. Anayasa Mahkemesi’ni neden beklediniz ve Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına rağmen neden bugün okutuyorsunuz. Burada hepimiz biliyoruz ki açıkça hukuk değil, anayasa ihlali vardır. Yargıtay üzerinden yasama organına sopa sallanmasıdır. Herkesi bu suça ortak olmamaya çağırıyorum.”

Ne olmuştu?

AYM, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunu 25 Ekim 2023'te değerlendirmişti.

AYM, Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğine hükmetti. 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmeden AYM, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar verdi.

AYM, ihlal kararını 25 Ekim’de İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Tahliye kararı vermeyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 27 Ekim’de dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 1 Kasım’da mahkemeye bir yazı göndererek kendilerine gönderilen yazının bir "müzekkere" olduğunu söyleyip dosyanın gönderilmesiyle ilgili bir karar verilmesini istedi.

Bunun üzerine İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın Yargıtay'a gönderilmesi kararı aldı, 2 Kasım'da mahkeme dosyasıyla ilgili 28 adet kelepçeli çuvalı Yargıtay’a yolladı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 Kasım'da AYM'nin kararına "uymama" ve Can Atalay'ın serbest bırakılması yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması yönünde karar aldı.

Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi ikinci kez ihlal kararı verdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili ikinci ihlal kararına da uyulmamasına karar verdi. Kararda, Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının "hukuki değeri olmadığına", bu gerekçeyle karara uyulmamasına hükmedildi.