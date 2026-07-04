Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ak parti İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, ''Türkiye artık bölgesindeki gelişmeleri uzaktan izleyen değil, gelişmelerin seyrine yön veren, sözü dinlenen ve masada ağırlığı hissedilen bir ülkedir'' dedi.

Bartın'da bir dizi ziyaret ve programlara katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, iş insanları ile yaptığı toplantının ardından ise Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı makamında ziyaret etti. Ak parti bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz'ın da katıldığı ziyaretin ardından ise Bakan Işıkhan, Ak Parti İl binasında düzenlenen teşkilat buluşmasına katıldı. Işıkhan burada yaptığı konuşmada, ''Türkiye artık bölgesindeki gelişmeleri uzaktan izleyen değil, gelişmelerin seyrine yön veren, sözü dinlenen ve masada ağırlığı hissedilen bir ülkedir. İçeride güçlü olmanın, ekonomide güçlü olmanın, üretimde güçlü olmanın ve birlik içerisinde hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu bugün hem Türkiye hem de dünya çok daha net görmektedir.

Böylesine önemli bir dönemde bizlere düşen görev; milletimizle gönül bağımızı daha da güçlendirmek, sahadaki çalışmalarımızı artırmak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine hep birlikte daha sağlam adımlarla yürümektir.

Bu noktada en büyük gücümüz, teşkilatlarımızdır. Mahalle mahalle, sokak sokak milletimizin yanında olan, onların derdiyle dertlenen, sevincini paylaşan AK Parti teşkilatlarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük güvencemiz olacaktır. İnancımızı diri tutma ve teyakkuz hali, AK Parti'nin kuruluş felsefesinde yer alan 'Halka Hizmet Hakk'a Hizmettir' düsturunun da bir yansımasıdır. Bizi biz yapan, bizi aziz milletimize hizmet etmeye nasipdar yapan da bu anlayış, bu hayat görüşüdür. AK Parti, sıradan bir siyasi hareket değildir. Sadece seçimden seçime değil, her an halkımızla hemhal olan, temsil makamında olmanın ciddiyetiyle; sorun değil çözüm üreten, sorumluluk üstlenen, insiyatif alan, 25 yıllık emeğin hakkını veren tüm teşkilat mensubu kardeşlerimizden, sizlerden, Allah razı olsun'' dedi.

Türkiye'nin dünyanın en güvenilir limanı olmaya devam edeceğini kaydeden Bakan Işıkhan, konuşmasına şöyle devam ett:

''Ateş çemberine dönen bölgemizde Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Türkiye, en güvenilir liman olmaya devam etmektedir. Allah Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin.

Gelecek ay, inşallah, 2001 yılında, Cumhurbaşkanımız liderliğinde 'aydınlığa açık, karanlığa kapalı' diyerek yola çıktığımız, AK Parti devriminin 25. Kuruluş yıl dönümünü, çeyrek asırlık bir destana yaraşır şekilde, hep birlikte, büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah; bugüne kadar gösterdiğimiz birlik ve beraberlik ruhunu, çalışma azmimizi daha da artırarak, yarınlarımızı bugünlerden daha güzel yapacağız.

Bizim lügatimizde yorgunluk yok, yılmak yok, pes etmek yok Hep daha iyisi için çalışmak, hep daha ileriye yürümek var.

Çeyrek asır değil, yarım asır da geçse; Allah'ın izniyle, biz; ilk günkü aşkla, heyecanla, enerjiyle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim bu millete sözümüz var. Türkiye, bu yüzyıla damgasını vurana kadar aralıksız çalışmaya, üretmeye, şehirlerimizi geliştirmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; yatırımın, üretimin, istihdamın ve sosyal adaletin güçlendiği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.''

Işıkhan, bölgedeki yaptığı ziyaretlerin ardından ise karayolu ile kentten ayrılarak, Ankara'ya doğru hareket etti.