Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Darende ilçesine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Darende ziyareti kapsamında muhtarlar ve esnaflarla bir araya gelen Başkan Er, akabinde aşure etkinliğine katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Darende'yi ziyaret etti. Burada Darendeli vatandaşlarla hemhal olan Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yapılan ve yapılmakta olan yatırımlarla alakalı bilgiler aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve ilgili müdürlerin katılımıyla Darende ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Darende muhtarlarla toplantı yapan Başkan Er, kendisine iletilen talepleri ilgili daire başkanlıklarına iletti. Muhtarların önerilerini de dikkate alan Başkan Er, kendilerine iletilen her konuyu titizlikle ele alarak, ilgili yerlere talimatlarını verdi.

Malatya'nın 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra yeniden ayağa kalktığını ifade eden Başkan Er, 124 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini belirtti. Başkan Er, 'Allah devletimize zeval vermesin. Böyle güçlü bir liderlik olmasaydı, kısa sürede ayağa kalkamazdık. Biz, bugünün değil geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Sadece binalarıyla değil geleceğin ulaşımı, sanayisi, turizmi, tarımı, gençlik, spor ve kültürüyle ilgili yatırımlar yapıyoruz' dedi.

Malatya'da hafif raylı sistemin yapımı için onay çıktığını ifade eden Başkan Er, alternatif su ve ikinci viyadüğü kazandırma çalışmalarının yanında devasa yeni yeşil alanları da Malatya'nın hizmetine sunacaklarını belirtti. İlçelerde birinci önceliklerinin grup yollarını sağlıklı hale getirmek olduğuna dikkati çeken Başkan Er, öncelik sırasına göre grup ve mahallelerin ana yollarını yaptıklarını kaydetti. Başkan Er, ilçelerde ve kırsal mahallelerde içme suyu ile ilgili hiçbir eksiğin olmaması için gerekli talimatları verdiğini, bu konu üzerinde hassasiyetle durduklarını söyledi.

Başkan Er Esenbey Mahallesi'ndeki esnaflarla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında esnaflarla sohbet eden Başkan Er, hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyerek talep ve önerileri yerinde dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette esnafın görüşlerini tek tek dinleyen Başkan Er, belediye olarak vatandaş ve esnaf odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Esnaf ise gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerini dinleyen ve taleplerine önem veren Başkan Er'e teşekkür ettiler. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından Esenbey grup yolunda sürdürülen çalışmalar içinde Başkan Er'e teşekkür eden esnaflar, çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirttiler.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Darende ilçesi Ağılbaşı Mahallesi'nde düzenlenen aşure lokması etkinliğine de katıldı. Burada yaptığı konuşmada, 'Türkiye'de bir tane Yezid ve Muaviye ismine rastlayamazsınız. Bunlar zulmün tarafıdır. Biz her zaman Hüseyin'in tarafında olduk' dedi.

Engüzek Cem ve Kültür Evinde düzenlenen aşure lokması etkinliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Hepimiz aynen bu aşurede çeşit çeşit lezzetlerin bir araya gelerek daha lezzetli bir yiyecek elde edildiği gibi bir aradayız. Farklılıklarımız, renklerimiz, dillerimiz, mezheplerimiz bizim zenginliklerimizdir. Biz bunu böyle biliriz. Bunlar bizim kardeşliğimizin daha da pekişmesine sebep olur. Ama tarihin derinliklerine dalarak insanların ayrıştırmasına bugüne kadar müsaade etmedik. O anlamda Alevi Dedelerimiz bu ülkenin sigortalarıdır. Her ne kadar aramıza fitne, fesat, fücurat girmek istediyse, sizler her zaman bunun önünde durdunuz. Bizler tarih boyunca bu ülkede ve coğrafyada kardeşçe yaşayan insanlarız. Kimsenin kimseyle hiçbir problemi yoktur' diye konuştu.

Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi olarak Muharrem Ayında üç noktada oruç açma lokması verdiklerini, aynı zamanda maddi durumu iyi olmayanlara Alevi Dedeleri aracılığıyla yardım kartlarını ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.