AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı, 'Güçlü Teşkilat, Güçlü Türkiye' hedefiyle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla Beyşehir ilçesi Yeşildağ'da gerçekleştirildi.

AK Parti Konya Teşkilatı, İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda birlik, beraberlik ve dava şuuru etrafında bir araya geldi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Konuşmalarda teşkilat çalışmalarının önemi, birlik ve beraberlik ruhu ile 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri vurgulandı. İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat mensuplarıyla istişarelerde bulunularak sahadaki çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler değerlendirildi. Programın devamında Konya Valisi Mustafa Çiftçi'ye günün anısına hediye takdim edildi. Yeşildağ buluşması; yemek programı, doğa yürüyüşü, çeşitli sosyal etkinlikler ve toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Konya Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi, Meryem Göka ve Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, ilçe başkanları, belediye başkanları, il kadın kolları ve il gençlik kolları başkanları, belediye meclis üyeleri ile Konya teşkilatından toplam bin 500'ün üzerinde kişi katıldı.