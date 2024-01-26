Zor günler geçiren Dünya gazetesinin, Maslak'taki binasından çıkarılmasının ardından Umut Güner'e devredildiği ortaya çıktı.

Odatv'nin edindiği bilgiye göre Bulls GSYO'nun aracı olduğu satışın arkasındaki asıl isimlerin ise Kemal Akkaya ve Enver Çevik olduğu iddia edildi.

Bulls GSYO'nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Kemal Akkaya 1997 yılında Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış 2015 yılına kadar sırasıyla Yatırım Uzmanı, Yatırım Müdür Yardımcısı ve Yatırım Müdürü görevlerinde bulunmuştur.

Sermaye Piyasalarında 20 yılı aşkın deneyimi bulunmakta olup aynı zamanda melek yatırımcı olarak girişim sermayesi alanında da tecrübelidir. Sermaye Piyasası İleri Düzey ve Türev Araçlar lisansı bulunmaktadır.

Didem Demirkent son kez veda etti.

Dünya Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Didem Demirkent, satış haberlerini doğrulayarak bugün Dünya gazetesi çalışanlarına son kez veda maili attı.

İşte istegundem.com'u ulaştığı o veda mesajı...