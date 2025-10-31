Avrupa’nın en büyük cam işleme kapasitesine sahip şirketleri arasında yer alan Çağdaş Cam, 2025 yılının 1 Ocak – 30 Eylül arasındaki 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 2025’in ilk dokuz aylık döneminde metrekare bazında üretim ve satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre artıran şirket, söz konusu dönemde 1,79 milyar TL ciro, 507 milyon TL brüt kar elde etti. Şirketin brüt kâr marjı %28,3 seviyesine yükselerek sektördeki rekabetçi konumunu pekiştirdi. Aynı dönemde esas faaliyet kârı 284,4 milyon TL, faaliyet kâr marjı ise %15,9 olarak kaydedildi. Vergi sonrası net dönem kârı 161,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Favök marjı ise geçen yılın 9 ayına göre %8,5 artış göstererek 19,96 oldu.

“Liderlik hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çağdaş Cam CEO’su Serdar Raşit Pirinç, global ölçekte rekabetin yoğunlaştığı, ürün fiyatlarının gerilediği bir dönemde dahi şirketin güçlü bir performans sergilediğini vurguladı. Pirinç, “2025 yılının zorlu piyasa koşullarına rağmen, çevik yapımız, finansal gücümüz ve stratejik yatırımlarımız sayesinde operasyonel performansımızı koruduk. Gerçekleştirdiğimiz kapasite artışlarıyla cirodaki düşüşün önüne geçerken, ihracatımızı artırmayı başardık. Bu dönemde attığımız adımlar, global cam tedarik zincirinde lider cam işlemecilerinden biri olma hedefimize bizi daha da yaklaştırıyor” dedi.

Pirinç, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisini finansal sağlamlıkla desteklediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "30 Eylül 2025 itibarıyla toplam varlıklarımız 5,25 milyar TL’ye, özkaynaklarımız ise 4,15 milyar TL’ye ulaştı. Cari oranımız 3,21, toplam borçlar/toplam aktifler oranımız 0,21, özkaynak/toplam borçlar oranımız ise 3,77 seviyesinde gerçekleşti. Bu göstergeler, güçlü bilanço yapımızı ve yüksek likidite pozisyonumuzu ortaya koyuyor. Çağdaş Cam olarak, bu sağlam finansal temelin üzerine sürdürülebilir büyüme, inovasyon ve istihdam artışıyla değer yaratmaya devam edeceğiz."

Yeni kapasite yatırımı ile büyüme hızlanacak

Manisa yerleşkesinde kapasite artışına yönelik yeni bir yatırım sürecine başlayan Çağdaş Cam, yatırımı 2026 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlamayı hedefliyor. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte yıllık 22 milyon ABD doları ek ciro elde edilmesi öngörülürken, bu artışın %40’ının ihracat satışlarından gelmesi bekleniyor.

Dağıtım faaliyetlerindeki verimlilik satış performansına yansıyacak

Manisa 1 yerleşkesini, Şişecam markalı ham cam dağıtım faaliyetlerinde kullanmaya karar veren şirket, böylece İzmir, Manisa ve çevre ilçelerde daha rekabetçi maliyetlerle dağıtım yapmayı hedefliyor. Yeni organizasyon yapısı ve lojistik yatırımlarıyla dağıtım maliyetlerinin düşürülmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanırken, bu değişikliğin satış performansına da olumlu katkı sağlaması öngörülüyor.

Alman Tasarım Ödülleri’nde birincilik kazandı

Türkiye’nin cam alanındaki ilk tasarım merkezine sahip olan Çağdaş Cam, ticari soğutucu dolap camları alanında geliştirdiği yenilikçi, enerji verimli ve estetik tasarımıyla 2025 German Design Award’ın Endüstriyel Tasarım Kategorisi birinciliğini kazandı. Hem tasarım ve mühendislik gücünü hem de Türk sanayisinin uluslararası rekabet kapasitesini bir kez daha ortaya koyan Çağdaş Cam, beyaz eşya ve solar sektörlerine yönelik yeni ürün geliştirme çalışmalarını da kesintisiz sürdürüyor.

Çağdaş Cam’dan depremler için önemli destek

Topluma fayda bakış açısıyla sosyal sorumluk projelerine de devam eden Çağdaş Cam, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ), Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle hayata geçirdiği Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (MATAM) enerji altyapısını güçlendirmek ve kesintisiz veri üretimini sağlamak amacıyla MATAM’a güneş enerjisi altyapısı kuruyor. Merkez, böylece deprem anında enerji kesilse dahi çalışmalarına devam edebilecek.