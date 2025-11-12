Erdoğan, “Vatandaşın omzuna haksız bir yük bindiren bu artışlar kabul edilemez” diyerek yeni bir emlak vergisi düzenlemesinin yolda olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Emlak vergilerindeki artış meselesiyle ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler yükseliyor. Bunun kabul edilebilir olmadığı açıktır. Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sesiz kalmamız düşünülemez."

“Kantarın topuzunu kaçıran artışlara sessiz kalmamız düşünülemez”

AK Parti Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle son dönemde CHP’li belediyeler tarafından yapılan yüksek oranlı emlak vergisi artışlarını sert bir dille eleştirdi.

Erdoğan, “Milletimizin çıkarlarını korumak bizim görevimizdir. Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, bazı şehirlerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde yüzde 2 bin 500, yüzde 5 bin, hatta yüzde 18 bin 700’lere varan fahiş artışlar yapıldığını belirterek, bu durumun vatandaşları ciddi biçimde zorladığını söyledi.

“Haklı talepleri karşılayacak, istismarı önleyecek formüller geliştiriyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu artışların hem ekonomi hem de sosyal adalet açısından sürdürülemez olduğunu vurguladı.

“Bir önceki Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda bu konuyu enine boyuna değerlendirdik. İlgili arkadaşlarımız, hem öncesinde hem sonrasında bir araya gelerek çözüm önerileri üzerinde çalıştı. Haklı talepleri karşılayacak, ana muhalefetin istismarını engelleyecek formüller geliştiriyoruz.”

Erdoğan, kısa süre içinde hazırlanan çözüm önerisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını belirterek, “Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimizin takdirine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yeni düzenleme ne getirecek?

Hükümetin hazırladığı yeni emlak vergisi düzenlemesi, özellikle büyükşehirlerdeki aşırı değer artışlarını dengelemeyi, belediyelerin keyfi vergi artırımlarının önüne geçmeyi ve vatandaşın mali yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Düzenlemenin önümüzdeki haftalarda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Emlak vergisi artışlarına büyük tepki

Son aylarda birçok şehirde belediyeler tarafından yapılan yüksek oranlı emlak vergisi güncellemeleri, hem mülk sahiplerinden hem de sivil toplum kuruluşlarından büyük tepki çekmişti. Bazı bölgelerde arsa değerlerinin kısa sürede on binlerce lira artması, vatandaşları isyan ettirmişti.