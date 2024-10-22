Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan ‘Çok Yaşa Cumhuriyet Sergisi’, 28 Ekim Pazartesi günü Bursa Kent Müzesi’nde ziyarete açılacak.BURSA (İGFA) -Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 101. yıl dönümü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na birbirinden zengin içerikli programlarla hazırlanıyor. ‘Cumhuriyet Tırı’ ile Cumhuriyet Bayramı’nın heyecanını tüm ilçelere taşıyan Büyükşehir Belediyesi, konserlerden sergilere, spor etkinliklerinden söyleşilere kadar birçok etkinlikle Bursalıların Cumhuriyet coşkusunu dolu dolu yaşamasını sağlayacak. Programlar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Çok Yaşa Cumhuriyet Sergisi’, 28 Ekim Pazartesi günü Bursa Kent Müzesi’nde ziyarete açılıyor.

1923-1938 yılları arasında Bursa’da Cumhuriyet’in kazanımları ve etkileri üzerine hazırlanan sergi, mimari, sanayi, eğitim, kültür- sanat gibi başlıklarda dönemin gelişmelerini aktarıyor. Sergide ayrıca konulara dair seçkin bir koleksiyona da yer veriliyor. Sergide, Atatürk’ün Bursa’da imzaladığı belge ve defterlerin yanı sıra Bursa’yı ziyareti sırasında kendisine hediye edilen eşyalar ve Uluumay Müzesi’nde bulunan Cumhuriyet dönemi şapkalarından bir seçki de yer alıyor.