7’den 70’e yüzlerce Büyükçekmecelinin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı 23 Nisan kortej yürüyüşü, renkli ve unutulmaz görüntülere sahne oldu.

Kortej yürüyüşünün ardından tarihin ve bağımsızlık mücadelesinin izlerini taşıyan Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi’nin önünde etkinliklerle kutlamalar devam etti. Çocukların şiir gösterileri ve halk oyunları gösterileri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.



"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun’’

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescillendiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da gurur ve coşkuyla kutlandı. Büyükçekmece’de düzenlenen 23 Nisan Kortejine katılım oldukça yoğun oldu. Üstlerinde Atatürk tişörtleri ve ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen binlerce çocuk, Ulu Önder Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bayramı coşku içinde kutladı. Kortejde çocukla eşlik eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak şöyle konuştu: ‘’Bugün 23 Nisan. Tam 105 yıl oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin atıldığı 23 Nisan 1920 Birinci Meclis’in açıldığı gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, önce Birinci Meclis’i açıyor. Arkasından da Kurtuluş Savaşı’na başlıyor. Çünkü önce vatandaşları temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, arkasından İstiklal Mücadelesi. Gazi Meclis unvanını alan Birinci Meclis, Atatürk’ü Kurtuluş Savaşı’nda görevlendiriyor. Muhteşem bir tarih. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmış olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın bu sene 105’incisini kutluyoruz. Şu anda Büyükçekmece’de ikinci bir kopyası, birebir aynı ölçüde Büyükçekmece’de yapılmış olan Birinci Meclis binasının önünde bu bayramı yapıyoruz. Bugün geleceğimizin istikbali, Cumhuriyetimizi koruyacak, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracak çocuklarımız için çok önemli bir gün. Çünkü dünyada bu şekilde çocuklara armağan edilmiş bir başka bayram yok. Tüm dünya çocuklarının, ülkemizin, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhu şad olsun.’’



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Büyükçekmece’de düzenlenen kortej yürüyüşünde çocuklar, bu bayramı onlara armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anarak duygularını şöyle aktardı:

Cengizhan Ahmet Cengiz: ‘’Ata’mıza bu güzel bayramı bize hediye ettiği için ona çok teşekkür ediyorum. Ata’mızı minnetle anıyoruz. Tüm genç arkadaşlarımın, çocuk arkadaşlarımın buradan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak istiyorum. Ata’mıza büyük bir minnet borçluyuz. Ata’mızı bu güzel bayramda andığımız için kendimiz ve arkadaşlarımız adına çok onur duyuyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Onurluyuz, gururluyuz. ‘’



Atatürk’ün yolunda ilerlemeye çalışıyoruz diyen Duru Belis Altunbaş: ‘’Burada olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Atatürk’ün yolunda ilerlemeye çalışıyoruz ve bunu çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.’’



Belis Berra Özdemir ise, ‘’Bugün 23 Nisan. Çok mutluyuz, neşeliyiz. Atatürk bize armağan etti. Tüm çocukların 23 Nisan’ı kutlu olsun.’’