Büyükçekmece Tepecik’te yıkılma riski bulunan binalar için kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı. 1978 yılında yapılan 6 katlı binanın yıkımını yerinde denetleyen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Tepecik’teki bundan sonra yapılacak çalışmalar genelde ada bazlı projeler olacak. Büyükçekmece’de deniz ve göl manzaralı muhteşem bir Tepecik Merkezi doğacak” dedi. Muhtemel İstanbul depreminde Türkoba’da, Kumburgaz’da ve Tepecik’te büyük hasar beklendiğini ifade eden Belediye Başkanı Akgün, belediye başkanları, bakanlıkların birlikte çalışarak depreme karşı tedbir alınması gerektiğine dikkat çekti.

Tepecik ile ilgili planların tamamının hazırlandığı ve kısa zamanda meclise gelecek olan planların tamamını çıkarılacağını ifade eden Dr. Hasan Akgün, “Depremin vuku bulması halinde en çok hasar alacak bölgelerden bir tanesi. Binalar çok eski ne zaman yapıldığı bilinmeyenler var. 20 yıldan beri imar planı bekliyor. 2024 seçimlerinden sonra meclis yeniden oluştuğu için önümüzde engel kalmamıştır. Büyükçekmece ilçesinde imar planı bekleyen başta Tepecik merkezi, Türkoba, Kumburgaz’da kentsel dönüşümün planlarını tek tek uygulamaya koyacağız. Hep Tepecik diyoruz çünkü depremde korktuğumuz bölgelerden biri de Tepecik Merkez. İlk defa kentsel dönüşümü başlattık. Bu 6 katlı bir bina 1978 yılında yapılmış. Burada bundan sonraki yapılacak çalışmalarda genelde ada bazlı projeler olacak. İstanbul’un Büyükçekmece’nin en güzel deniz ve göl manzaralı muhteşem bir Tepecik Merkezi doğacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.



“Vatandaşlarımızın burnunun kanamayacağı noktaya kadar çalışmaya devam edeceğiz”

Bilim insanlarının 2027 yılından itibaren 7.2 ile 7.7 arasında bir deprem beklediğini ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Deprem geliyor herkes bütün belediye başkanları, bakanlık, İBB, kim varsa yetkili hep birlikte kentsel dönüşümü hızlandırmak ve depreme karşı alınması gereken tedbirleri almamız lazım. Depremin daha da yaklaştığı söyleniyor. Bilim insanları 2030’dan itibaren 7.5 üzeri deprem bekliyorlardı. Şimdi 2027’den itibaren 7.2 ile 7.7 arası bir deprem bekliyor. Korkunç bir depremdir. İstanbul’u mahveder. 1 Nisan’da Mazbatamı aldım. Bir hafta sonra planlarımızı açtık. Tepecik’in sadece merkezinin imar planlarını çıkartmak istemişti daha önceki Ak Parti dönemi. Biz Tepecik bir bütündür diyerek planın tamamını çıkarmak üzere hazırlığımızı bitirdik. Kısa zamanda meclise geliyor ve tamamını çıkarıyoruz. Arkasından diğer bildiğiniz Türkoba olacak. Bildiğiniz üzere depremde Türkoba’da da büyük hasar olacak ama İstanbul’da Büyükçekmece’de en büyük hasar Kumburgaz sahilde olacak. Onun da çalışmasını başlattık. Gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşımızın burnunun kanamayacağı noktaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Planlarla ilgili müjdeli haberler yakında” şeklinde konuştu.