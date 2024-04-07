Oturumda Büyükçekmece Belediye Başkanı’nın 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu müzakere edildi.

2023 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Büyükçekmece Belediyesi’nin 2024 – 2029 Dönemi ilk meclis toplantısında söz alan CHP Grup Başkan Vekili Murat Erçağ ve Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Yazıcı tarafından önemli gün ve haftalara yönelik mesajlar verildi. Konuşmaların ardından komisyonlarda görev alacak isimler belirlenirken, gündemdeki maddeler de müzakere edilerek karara bağlandı. Komisyon üyeliklerinin seçilmesinin ardından Meclis Başkan Vekili Ahmet Şahin’in yönettiği meclis oturumunda Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 dönemi Faaliyet Raporuna ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Akgün, 2023 yılında hayata geçirilen projeler ve vatandaşa yapılan sosyal hizmetler hakkında belediye meclisini bilgilendirdi. Yapılan lehte ve aleyhte konuşmaların ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün 2023 Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

“Yatay yapılaşma ve kentsel dönüşüm asli görevimiz olacak”

Başkan Akgün, geçmiş dönemlerde çoğunluğunu Ak Partili meclis üyelerinin oluşturduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından çıkartılmayan Tepecik, Türkoba, Kumburgaz ve Pınartepe bölgelerinin imar planlarının çıkartılmasının öncelikli işi olacağını söyledi. Depreme yönelik çalışmalarının bu dönemde de hız kesmeden sürdürüleceğini belirten Başkan Akgün, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada imar disiplininden taviz verilemeyeceğini ifade ederek şunları söyledi: “Yatay yapılaşma ve kentsel dönüşüm bu dönemde de asli görevimiz olacak. Şehrimizin geleceğini planladığımız 2050 Vizyon Projesi de inatla ve inançla hayata geçirilecek. Bu proje bizim geleceğe yönelik yol haritamız olacaktır. Yeni dönemde de İstanbul’a ve Türkiye’ye örnek olacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Şunu da unutmamak gerekir ki Türk belediyeciliğini çok zor günler bekliyor. Belediyeler maaş bile ödeyemez hale gelebilir. Bu konuda Ankara’nın acil önlem alması gerekmektedir.”

“8’inci döneme hazırlanıyoruz”

Faaliyet Raporu’nun onaylanmasının ardından teşekkür konuşması yapan Başkan Akgün şu ifadeleri kullandı: “Seviyesi yüksek bir meclis toplantısı icra ettik. Katkı sağlayan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Buraya seçilmemizin tek sebebi var. Yaşadığımız şehre hizmet etmek, doğru yolu bulmak, kısa yoldan hizmet etmek, vatandaşımızla bütünleşmek, vatandaşımızın derdini dert edinmek. Ben 48 yıldan beri vatandaşımızın derdini dert edindiğim için 7 kez üst üste seçiliyorum. Şimdi 8’e hazırlanıyoruz. Sonra 9’a hazırlanıyoruz. Sonra 10’a hazırlanıyoruz. Daha çok çalışacağız. Milletin makamı millete aittir. Millet o makama bize getirir. Bu kadar zaman içerisinde biz bisikletten hiç inmeden pedalları devamlı çevirmeyi Allah bize nasip etti, şükürler olsun. Bundan sonra da meclisimizle birlikte, 1850 çalışanımızla birlikte, STK’larla, muhtarlarımızla, aklına müracaat edeceğimiz dostlarımızla birlikte Büyükçekmece’mize de, İstanbul’umuza da örnek hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Ramazan Bayramı’mız kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum.’’

Komisyon üyeleri şu şekilde oluştu

Büyükçekmece Belediyesi’nin yeni dönemde bazı komisyonlara seçilen isimler şu şekilde oluştu: Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Şahin (CHP), 2. Başkan Vekili Ayşe Banu Eraslan (CHP), Meclis Katiplikleri Ceren Gökçe Yatmaz (CHP), Hilmican Demir (CHP), Encümen üyelikleri Hakan Çebi (CHP), Seçkin Sarı (CHP), Nurcan Kalaycı (CHP), Plan ve Bütçe Komisyonu Murat Erçağ (CHP), Orhan Şahin (CHP) ve Hatice Bozdağ (Ak Parti), İmar Komisyonu Tarık Erdoğan (CHP), Kerem Ereke (CHP) ve Yunus Mercanlı (Ak Parti), Ulaşım ve Trafik Komisyonu Kerem Ereke (CHP), Yusuf Gösterici (CHP) ve Nazmi Ülker (Ak Parti), Hukuk Komisyonu Hilmican Demir (CHP) Hasan Demir (CHP) ve Mustafa Kemal Gül (Ak Parti), Tarife Komisyonu Kaya Keskinkılıç (CHP) Orhan Şahin (CHP) ve Fatih Mehmet Zehir (Ak Parti), Harita Komisyonu Hakan Çebi (CHP), Fatih Çınar (CHP) ve Dinçer Gürbüz (Ak Parti)