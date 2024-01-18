Büyükçekmece Belediye Başkan Hasan Akgün yapılan operasyona tepki gösterdi. Her seçim sürecinde belediyeye yönelik benzer operasyonlar yapıldığını savunan Akgün, "Bu şekilde yapılan operasyonlar sadece bize ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne toplumun gözünde puan kazandırır. Bugünkü bu sahte operasyonla puanımız yüzde 55’lerde gözüküyordu, yüzde 57’ye çıkarttılar" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sabah saatlerinde 22 kişinin gözaltına alındığı rüşvet operasyonunun ardından kameralar karşısına geçerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yerel seçim sürecini hatırlatan Akgün, "Seçim sürecine girdik. Her türlü sürprizi bekliyoruz. Siz de bekleyin. Son derece rahat, güzel, huzur içinde bir seçim geçirmek için elimizden geleni mutlaka yapacağız. Bu ülkeyi gazi Mustafa Kemal Atatürk önce kurtardı, sonra en güzel yönetim şekli Cumhuriyeti kurdu. Sonra bizlere emanet etti. Hak, hukuk, adaletten ayrılmayın dedi. Biz o gece gündüz çalışanlardınız. 17 Yaşından bu ayna hayatım belediyecilikle geçti. Bu ülkeye yurt içinde yurtdışıdan çok güzel hizmetler yaptım, yapmaya devam ediyoruz. Eğer elimiz kolumuz bağlı otursaydık Büyükçekmece kapısından kimse geçmezdi. Hiç kimse bize her seçimde gelip adına operasyon mu diyorsunuz, karalama mı diyorsunuz ne diyorsunuz onu yapmazlardı” ifadelerini kullandı.

Operasyon ilgili konuşan Başkan Akgün, 6 belediye personelinin gözaltına alındığını belirterek, "6 arkadaşımız, kalem memur, mimar mühendis alınıyor. Peki 16 kişi kim. Müteahhit ve onun yapmış olduğu inşaatla ilgili bakanlığının görevlendirmiş olduğu yapı teknik elemanları" şeklinde konuştu.

Her seçim döneminde belediyeye yönelik benzer operasyonlar yapıldığını anlatan Akgün, "Savcılık bir inşaat ile ilgili belediyemizden belgeler istiyor. Belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğü istenen belgeleri cumhuriyet savcılığına teslim ediyor. Ondan sonrası bizimle ilgisi yok. Şikayet ne? Yapılan binanın zemin etüt raporuna göre imalat yapılmadığı. ‘Belediye ile inşaatı yapanlar arasında bir yolsuzluk söz konusu, orada istenilen yapılmadıysa bunun karşılığında mutlaka menfaat sağlanmıştır’ yok böyle bir şey. Çünkü belediye ruhsatını ilgili firmaya veya kişiye teslim ettikten sonra o inşaatın zemininde iskan alınacak bütün zamanlarda binanın yetkilisi kanunlara karşı teknik şartlara göre yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi, Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş atanmış olan yapı denetim firmasına aittir. Yapı denetim firması o inşaatta belediyenin verdiği ruhsatlara göre bir hata yapılıyorsa onu anında durdurup düzettirmek veya düzelttiremiyorsa 3 gün içerisinde belediyesi yani bizim belediyemize teknik raporunu sunmak durumdadır. İhbar etmek zorundadır. Bize böyle bir ihbar yok. Yapılmakta olan inşaatla ilgili bakanlık yetkili, teknik ekip tarafından belediyeye imar müdürlüğüne böyle bir rapor ya da şikayet yok. Nasıl oluyor da biz orada yapı ruhsatına iş ve işlemlerden buradaki katip, mühendis, mimar sorumlu tutuluyor. O zaman sayın bakanlık ’bu saatten itibaren tüm yapı denetim firmalarını dağıttım, tüm yetkilileri belediyeye aktardım’ diyecek. O zaman bize sorabilirler, ’ruhsatta aykırı iş yapıldı sen bunu görmedin’ diyebilirler. Ömrümü bu işe verdim. İyi bilirim ben bu işleri. Eksiklik olabilir. Bize yetkili tarafından bir duyuru yapılması lazım. Belediyenin tasdikli projesine göre yapılmadığını görüp onu rapora bağlayıp altına imzasını atan mühendisler tarafından belediyeye intikal edilmesi halinde hemen gereğinin yapmamız lazım. Böyle bir şey olup da böyle bir duyuru yapıldı ve belediye memuru da buna karşı tavrını almadıysa bu görevi ihmale girer. Böyle bir şey de yok. Siz kalkıp vatandaşı evinden 6 kişiyi alıyorsunuz basına da Büyükçekmece’de büyük bir operasyon 22 kişi gözaltına alındı diyorsunuz” diye konuştu.

Belediye personelinin gözaltı şeklini eleştiren Akgün, "Senaryo o kadar güzel ki. Belediyeye geliyorlar. Odaları aranıyor. Buradan adliyeye yürüme götürülüyor. Niye. Belediyenin garajı var. Teşhir edeceksiniz. İlgili medya gruplarına çok iyi çekimler yapmasını sağlayacaksınız. Buradan da savcılığa yine yürüme götürülüyor. Hangi asırdayız. Bu tip konular benim de görev yapmakta olduğum Avrupa Konseyi’ne yüzümüze şamar gibi indiriliyor. Bu da indirilecek. Bunları da orada konuşacağız" açıklamalarında bulundu.

Büyükçekmece’nin sosyal belediyecilikte, yatay yapılaşmada, kaçak yapılaşmaya karşı savaşta hep örnek olduğunu söyleyen Akgün, "Genel seçimlerden bugüne kadar bir sürü kaçak yapı kanunun vermiş olduğu yetkiyle bugün gözaltına alınan o benim teknik başkan yardımcısı ve diğer arkadaşlarım tarafından yerle bir edildi. En son 3 gün önce bir sanayi kuruluşu vardı. Onun yıkılmaması için kapımı aşındırmayan kalmadı. Hepsi yerle bir edildi. Büyükçekmece Belediyesi belediyecilikte rüştünü ispatlamıştır. Bu şekilde yapılan operasyonlar sadece bize ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne toplumun gözünde puan kazandırır. Bugünkü bu sahte operasyonla puanımız yüzde 55’lerde gözüküyordu, yüzde 57’ye çıkarttılar" dedi.