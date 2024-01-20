12 Kasım 1968 tarihinde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde doğan Recep Erol, Bulgaristan göçmenidir. Muhasebe Müdürü ve Mali Müşavir olarak çalışan Recep Erol, daha sonra siyasete atıldı ve 2001 yılında AK Parti ailesine katıldı. AK Parti Büyükçekmece 1. Sıra Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti İlçe Başkan Yardımcılığı, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı görevlerini yürüttü.

30 YILLIK CHP İKTİDARINI YIKACAĞIZ

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol, Büyükçekmece ilçesindeki eksiklikleri bir bir sıraladı ve '30 yıllık CHP iktidarını yıkacağız Amacımız Büyükçekmece'yi Ak Parti ile tanıştırabilmek' ifadelerini kullandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Recep Erol, Trakya Rumeliler Derneği Yönetim Kurulu, Güzelcespor Spor ve Büyükçekmece Spor Kulüpleri Yönetim Kurulu ve Kızılay Kurucu Yönetim Kurulu görevlerini yürüttü.



