Macaristan parlamentosu, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Andras Baka'yı ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçti.

Macaristan parlamentosu, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere toplandı. Cumhurbaşkanlığı için tek aday olan eski Yüksek Mahkeme Başkanı Andras Baka için 146 milletvekilinden 140'ı 'evet', 6'sı ise 'hayır' oyu kullandı. Parlamentoda seçim sonucunun açıklanmasının ardından milli marş çalındı ve Andras Baka, Macaristan Cumhurbaşkanı olarak yemin etti.

Eski Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz ise oturumu boykot etti.

Baka 1952 doğumlu Andras Baka, 1990'da muhafazakar Macar Demokratik Forumu'nun listesinden milletvekili seçilerek kısa süre görev yapmanın dışında siyasi bir görev üstlenmedi. 1991'den 2008'e kadar Strazburg merkezli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) yargıç olarak görev yapan Baka, Strazburg'da görev yapan ilk Macar olmuştu. 2009'da Macaristan Yüksek Mahkemesi başkanlığına aday gösterilerek bu makama seçilen Baka, başkanlığı sırasında Orban hükümetiyle açık bir şekilde ters düşmüştü. Bu süreçte Baka, 2012 yılında Orban yönetiminin gerçekleştirdiği anayasal ve yasal düzenlemelerle birlikte görevden alınmıştı. O dönemde Baka'nın görevden alınması, yargıda tasfiye, ifade hürriyetinin ihlali ve hukuka aykırı bir adım olarak değerlendirilmiş ve Baka, AİHM'de bu konuya ilişkin olarak Macaristan devleti aleyhine açtığı davayı kazanmıştı.

Orban'ın müttefiki Sulyok'un görev süresi, erken sona erdirilmişti

Eski Başbakan Orban'ın müttefiklerinden biri olarak görülen bir önceki Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un görev süresi, Magyar liderliğindeki Tisza hükümetinin Temmuz ayında gerçekleştirdiği anayasa değişikliği ile erken sona erdirilmişti.

Nisan ayında yapılan seçimleri kazanarak Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarına son veren Magyar, Sulyok'tan boşalan Cumhurbaşkanlığı makamını Macaristan'ın dünyaca ünlü satranç şampiyonu Judit Polgar'a teklif etmiş, fakat Polgar böyle bir sorumluluğu üstlenmeye hazır olmadığını ifade ederek teklifi reddetmişti.

Magyar, yeni seçilen cumhurbaşkanının, yapılacak anayasa değişikliği süreci tamamlanana kadar görev yapacağını açıklamıştı. Macar lider, bu sürecin bir ila bir buçuk yıl süreceğini öngördüklerini söylemiş ve bu konudaki istişareleri gelecek ay başlatmayı taahhüt etmişti.