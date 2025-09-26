Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Setbaşı Sanat Merkezi’nin restorasyonuna başlandığını duyurdu. Ermeni Ortodoks kilisesi olarak inşa edilen 210 metrekarelik tescilli yapının 12,5 milyon TL’ye dönüştürüleceğini belirten Yılmaz, “Kadim Yıldırım’ı ayağa kaldırıyoruz; bu, kültür adası olacak” dedi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, kültürel mirası canlandırmak amacıyla Setbaşı Sanat Merkezi’nin restorasyonuna başladı.

Tarihi yapının raspa töreni, Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

YILMAZ: “TARİHİ DEĞERLERİ GÖRÜNÜR KILIYORUZ”

Törende konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa’nın Emir Sultan’dan Yıldırım Beyazıt Külliyesi’ne uzanan bölgesinde koruma amaçlı imar planları ve yayalaştırma projeleri hazırlandığını belirterek, “Tescilli yapılarımızı restore ederken sosyo-kültürel hayatı canlandırıyoruz. Yeşil, Emir Sultan ve Yıldırım Külliyesi’nde koruma planı yapıyoruz; Setbaşı’ndan Emir Sultan’a yayalaştırma projeleriyle tarihi değerleri görünür kılacağız” dedi.

Başkan Yılmaz, basın mensuplarıyla birlikte yaptıkları gezide ortak akıl oluşturduklarını, ulusal mimari yarışma düzenlediklerini ve Setbaşı’nın Bursa’nın ilk sinema ve tiyatrosunun bulunduğu kültür havzası olduğunu vurguladı.

Yapının Cumhuriyet öncesi Ermeni Ortodoks kilisesi, sonrasında tütün deposu olarak kullanıldığını anımsatan Başkan Yılmaz, “Metruk halde kalan bu binayı kamulaştırdık. Restorasyonla bir tescilli yapıyı daha ayağa kaldıracağız” dedi.

KÜLTÜR ADASI VİZYONU

Söz konusu projenin ihale bedelinin 12,5 milyon TL + KDV olduğunu, fiyat artışlarıyla yükseleceğini belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Setbaşı, kütüphane, kafe, sergi ve konferans alanıyla gençlerin sosyal etkinlik yapacağı bir kültür adası olacak. Yanındaki 5 katlı betonarme binayı yıkarak halka açacağız; tescilli yapıları restore edip sanayi ve kültürel hayata kazandıracağız” diye konuştu.

Kütüphane ile birlikte bölgeye hizmet edecek bir merkez oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Yılmaz, bu alanın 479 metrekarelik bir alan olup, kilise yapısının 210 metrekarelik bir taban alanına sahip olacağını belirtti. Bahçesiyle ve yan taraftaki binayla birleştirildiğinde, kütüphanesiyle, kafesiyle gençlerimizin sosyal etkinliklerde bulunabileceği, sergilerin düzenlenebileceği ve mini konferansların gerçekleştirilebileceği bir mekana dönüşeceğini söyleyen Başkan Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak, bir yandan yeni Yıldırım'ı inşa ederken, diğer taraftan kadim Yıldırım'ı yeniden ayağa kaldırmaya devam edeceğiz" dedi.