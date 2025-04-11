Bursa Yıldırım Belediyesi Ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğiyle “aile çalıştayı” düzenlendi.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında Yıldırım Belediyesi ile Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğinde Aile Çalıştayı düzenlendi.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyona Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal’ın yanı sıra akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÜÇLÜ AİLE GÜÇLÜ TOPLUM

2025 yılında yeni evlenecek çiftlere ücretsiz danışmanlık hizmeti ve 500 ailenin düğünü gibi birçok projeyi gerçekleştireceklerini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kadın, ailenin hem ayrılmaz bir parçası hem de lokomotifidir. Düzenlediğimiz çalıştayın, gerçekleştireceğimiz çalışmalara rehberlik edeceğini düşünüyoruz. Aile, en kadim ve köklü müesseselerimizden birisidir. Sosyal ve kültürel dokumuzun örülmesinde asırlar ötesinden sürüp gelen değerlerimizin bugüne ulaşmasında aile daima hayati rol oynamıştır. Toplumun özünü, cevherini, çekirdeğini teşkil eden aile kurumu, milli ve manevi değerlerimizin muhafazasında bizler için vazgeçilmez bir yere ve öneme sahiptir. Yıldırım Belediyesi olarak, '2025 Aile Yılı' kapsamında, aile akademisi ile bütüncül bir eğitim sistemi, yeni evlenecek çiftlere ücretsiz danışmanlık hizmeti, 500 ailemizin düğünü gibi birçok projeyi gerçekleştireceğiz. Aile bütünlüğünü ve ailenin sürekliliğini teşvik eden çocuk ve gençlerin zihinsel ve ahlakına olumlu yönde katkı sağlayan, toplumsal değerleri gözeten, koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik edici hizmet ve faaliyetleri inşallah bu dönemde yürüteceğiz" dedi.

ÜNİVERSİTE-YEREL YÖNETİM İŞ BİRLİĞİ

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar, "Bu çalıştay; günümüzde ailelerin karşılaştığı çok boyutlu sorunları, sadece tartışmakla kalmayıp, çözüm önerileri üretmek için de eşsiz bir zemin sunmaktadır. Çalıştayımıza katılan kamu kurum temsilcileri, yerel yönetimler, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinin her biri, aile kurumunun güçlendirilmesi sürecinde önemli bir paydaştır. Bursa Teknik Üniversitesi olarak bizler, bu ortak akıl ve iş birliği ruhuyla çalıştayımızın; yerelden ulusala uzanan güçlü bir aile politikasının şekillenmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Başta çalıştayın hayata geçirilmesinde emeği geçen Yıldırım Belediyemize, katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara, değerli akademisyen arkadaşlarıma ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal ise "Aile insanlığın ilk yuvası, kültürümüzün ilk mektebi, değerlerimizin ilk kuralıdır. Sevginin mayasıyla yoğrulmuş, fedakarlıkla inşa edilmiş diliyle ayakta kalmış bir makamdır aile. Yıldırım Belediyemizce gerçekleştirilen 'Aile Çalıştayı' işte bu mukaddes kuruma sahip çıkmak, bunu anlamak ve geleceğe daha güçlü taşımak adına atılmış önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı. Program, 'Sağlam Temeller', 'Ebeveynlik Yolculuğu', 'Çocuğum Büyüyor' ve 'Ailede Yeni Dengeler' oturumları ile devam etti.