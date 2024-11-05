TGC Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, gazetecilik mesleğine katkılarından ötürü bu yıl ödüle layık görülen 30 gazeteci onurlandırıldı. Ödül töreni, gazetecilerin mesleklerine bağlılıklarını vurgulayan bir etkinlik olarak meslektaşlarını bir araya getirdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), önceki başkanlarından Burhan Felek anısına düzenlenen “Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri” öncesinde bir anma töreni gerçekleştirdi.

Burhan Felek’in 42. ölüm yıldönümünde, Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrinde, Burhan Felek’in kızı Heves Atasoy, yeğeni Okşan Atasoy ve çok sayıda TGC üyesinin katılımıyla tören düzenlendi.

TGC Konferans Salonu’nda TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’in sunumuyla başlayan etkinlik, Mustafa Kemal Atatürk ve gazetecilik uğruna hayatlarını kaybedenler için yapılan saygı duruşuyla devam etti.

TGC Başkanı Vahap Munyar törende yaptığı konuşmada, Burhan Felek’in gazeteciliğe ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne sağladığı katkılara değinerek, “Burhan Felek’i ölümünün 42. yılında saygıyla anıyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni yaşatmak ve geliştirmek için önemli hizmetler veren Felek, gazetecilerin sorunlarına çözüm arayan ve Türk basının unutulmazları arasında yer alan bir isimdir” iffadelerini kullandı.

BU YIL 30 GAZETECİ ÖDÜLE DEĞER GÖRÜLDÜ

Adnan Özyalçıner, Mustafa Bakacak, İhsan Yılmaz, Esat Yılmaer, Hüseyin Irmak, Mesude Demir, Sibel Güneş, Vahap Munyar ile Uğur Güç’den oluşan Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Seçici Kurulu bu yıl 30 gazeteciye ödül verdi.

70 yaşından gün alan ve meslekte 50 yılını tamamlayan, Alp Orçun, Aptullah Nebioğlu, Atilla Özsever, Ayşenur Arslan, Cemil Özyıldırım, Dengiz Toprak, Ercüment Erkul, Erol Aktı, Esen Aliş, Fehmi Ketenci, Fehmi Özgüler, Füsun Özbilgen, Halit Kakınç, Hasan Özgen, Kasım Öngen, Kemal Belgin, Leyla Tavşanoğlu, Mustafa Kemal Sallı, Mustafa Yolaşan, Necati Doğru, Oya Elçi, Özden Akbal, Pelin Yanardağ, Serpil Erim, Seva Erten Ülman, Şefik Kahramankaptan, Şengül Kılıç, Tuğrul Eryılmaz, Turgay Renklikurt ve Uğur Cebeci 2024 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü aldı.

Törende ödüle layık görülen önemli isimlerden biri de Aptullah Nebioğlu oldu.

Apdullah Nebioğlu ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Güç’ten aldı. Apdullah Nebioğlu ödülünü alırken: “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin rozetini 62 senedir şerefle taşıyorum. Beni ödüle değer gören Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Gazetecilik mesleğine neredeyse ömrünü veren Nebioğlu ayrıca; "Bugün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde mesleğin en böyük ödül töreni yapıldı. 50 yıl gazetecilik yapmış ve 70 yaşını geçmiş arkadaşlarımıź "Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü" adı altında ödüllerini aldılar. Bu isimler arasında ben de varım. Hem de büyük farkla. Törene uzun yıllar devlette görevde olup izin alamadığım için şimdi peki diyerek katıldım. Meslekte 62 yıl, yaşta 80+1 olunca en büyük alkışı da alıp kısa ama anlamlı bir konuşmayla canı gönülden aldığım alkışlara da teşekkür ettim." dedi.

Usta Gazeteci Nebioğlu'nu yakından tanımak isteyenler için biraz bilgi verelim:

Nebioğlu, 1945'te Çanakkale'de doğdu. Biga Lisesi Edebiyat bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü. Ardından Bursa Yüksek Öğretmen Okulu Edebiyat Bölümü'nde eğitimine devam etti. Okurken aynı zamanda Bursa Radyosu Baş spikerliği ve Müzik Programı Yapımcılığı görevlerinde bulundu. Mesleğe 1963'te Hürriyet Gazetesi Bursa bürosunda başladı. Çalışmaya devam ederken İstanbul Özel Gazetecilik Yüksekokulu'nda eğitimine devam etti. Tercüman, Yeni Asır, Bulvar, Sabah, MagicBox, Star Tv, Star Gazetesi, Haftanın Sesi, Kanal E, Kanal M'de çalıştı. Kurucu, Protokol Reklam, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Başbakanlık, Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı müşavirliği yaptı. Fransızca biliyor. Evli iki çocuk babası. Sürekli Basın Kartı taşıyor.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can da katıldı. Ödül töreni, medya takip sponsorluğu Dijital Basın tarafından desteklendi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.