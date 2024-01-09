Pamukkale Ekspresi’nin kaldırılmasıyla birlikte 15 yıldır sadece yük trenlerinin kullandığı Burdur Garı Güller Express ile tekrar eski günlerine dönüyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Mart 1930 yılında talimatıyla yatırıma alınan ve 6 yıl içinde tamamlanan Burdur Garı Gümüşgün-Burdur arasındaki rayların döşenmesiyle birlikte yıllarca bölgenin en önemli ulaşım noktalarından biri olmuştu.

Burdur- İzmir seferlerinin yapıldığı Göller Ekspresi’nin 3 Mart 2008 yılında, Burdur- İstanbul seferlerinin gerçekleştirildiği Pamukkale Ekspresi’nin ise 25 Temmuz 2008’de kaldırılmasıyla birlikte 15 yılı aşkın bir süredir yolcu taşımacılığı yapılmayan Burdur Tren Garı’nı sadece yük vagonları kullanıyordu. Burdur Tren Garı’ndan yolcu bileti alan vatandaşlar ise son zamanlarda otobüslerle Isparta Gümüşgün’e taşınarak, trene bindiriliyor. Yine aynı şekilde, tren yolculuğunu yapan ve Burdur’a gelmek isteyen vatandaşlar, otobüslerle Gümüşgün’den Burdur’a taşınıyorlardı.

2008 yılından beri yalnızca yük vagonlarının kullandığı güzergah 20 Aralık 2023 tarihinde hizmete giren Güller Ekspresi ile yine canlanacak. Yapılan açıklamada, “Burdur Tren Gar’ına gelecek olan yolcu treni nihayetinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü geliyor. Isparta’dan 09.30’da hareketle 10.20’de Burdur’da, 10.30’da Burdur’dan Basmane(İzmir) istikametine hareket edecek olan Güller Ekspresi 19.30’da Basmane’ye (İzmir) varacaktır. Güller Ekspresi 10.40’ta İzmir istikametinden hareketle 18.50’de Burdur Tren Gar’ına gelmiş olacak” denildi.