Atama sonrasında açıklama yapan HSBC Bank A.Ş. yeni Genel Müdürü Burçin Ozan, “HSBC Grubu’nun 160 yıllık bilgi birikimi, deneyimi ve uluslararası bağlantılarının verdiği gücü arkamıza alarak, Türkiye’de 35 yıldır başarıyla devam eden faaliyetlerimizi, alanlarında çok yetkin ekibimizle birlikte, daha da ileriye taşıma hedefiyle bu görevi üstlenmekten büyük bir memnuniyet ve heyecan duyuyorum. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Burçin Ozan, çalışma hayatına Andersen Danışmanlık firmasında başladı. Burada finans kurumları için danışmanlık, denetim süreçleri, çeşitli birleşme ve satın alma projelerinde görev alan Ozan, 2002 yılında HSBC Türkiye’ye katıldı. Burçin Ozan, HSBC Bank A.Ş. finans ekibinde farklı ünvanlarda görev yaptığı süre boyunca bankanın sürdürülebilir büyümesine yönelik stratejik projelerde önemli roller üstlendi. 2015 yılında HSBC Bank A.Ş. Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Burçin Ozan, 2021 yılından bu yana Genel Müdür Vekili olarak görev yapmaktaydı. 2016-2019 yılları arasında HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevini de üstlenen Ozan, halen HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam ediyor.