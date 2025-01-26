Burak Sevilengül, iş yaşamına 1994 yılında Yaşar Dış Ticaret’te İhracat Pazarlama Yöneticisi olarak adım attı. Ardından Dardanel, FedEx ve Turkcell gibi önde gelen şirketlerde önemli görevlerde bulundu. 2006-2016 yılları arasında Turkcell’de çeşitli üst düzey yöneticilik pozisyonlarında görev aldı, en son Pazarlama ve Dijital Servisler Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.

2016-2023 yılları arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulu global teknoloji holdingi e&(Etisalat and)’ın Ticari Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Operasyonlar CEO’su olarak görev alan Sevilengül, bu dönemde grubun operasyonel dönüşümünü, dijitalleşmesini ve yeni iş alanlarında büyümesini yönetti. Ayrıca şirket satın alma ve birleşme çalışmalarına liderlik etti.

2023 yılında EBS Danışmanlık şirketini kurarak çok uluslu şirketlerin üst yönetimine stratejik danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Sevilengül, aynı zamanda teknoloji, finansal hizmetler ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren çeşitli özel ve halka açık şirketlerin yönetim kurullarında da yer aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1994 yılında lisans, 1999 yılında ise Georgia Üniversitesi’nden MBA derecesi alarak eğitimini tamamladı.