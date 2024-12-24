Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, Eski Göçmen Evleri bölgesinde bulunan Türkan Feyzullah Parkı’nda gerçekleştirilen anma törenine yoğun bir katılım oldu. Bulgaristan'dan çok sayıda soydaşın da katıldığı etkinlikte, Türkan bebek için okunan şiirler duygu dolu anlara sahne oldu.

Tören, çelenk sunumu ve saygı duruşu ile başladı, ardından İstiklal Marşı okundu. Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı konuşmada, yönetimlerin verdiği kararların en fazla masum insanları etkilediğine dikkat çekti. "Türkan bebek, o dönemin masumlarından biriydi ve bu trajedi, bize o yıllarda yaşanan zulmü hatırlatan bir sembol olmuştur" diyen Vali Sezer, o dönemde yaşanan acıların tekrar yaşanmaması için milli değerleri unutmamamız gerektiğini vurguladı.

Vali Sezer, “Bugün Bulgaristan’la çok güzel ilişkilerimiz var, ancak bu acıları unutmamamız, milli değerlerimizi korumamız gerekiyor. Aylan bebeği unutmuyoruz; o da bir masum çocuktan başka bir şey değildi" ifadelerini kullandı.

Törende, Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Türkan bebeğin şehit olduğu dönemdeki baskıların acı izlerini hala taşıdıklarını belirterek, dünyadaki mevcut savaşlar ve katliamlara da duyarsız kalmadıklarını söyledi. "Türkan bebek, o dönemdeki totaliter baskılar nedeniyle hayatını kaybetti. Biz de bugün dünyanın dört bir yanında, Filistin’den Suriye’ye kadar çocukların öldüğü bir dünyaya göz yummuyoruz" dedi.

Bulgaristan Kızılağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman ise, 40 yıl önce yaşanan acıların unutulmadığını ve hala hüzünle anıldığını belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Konuşmaların ardından, Bulgaristan’dan gelen soydaş öğrenciler Türkan bebek ve diğer şehitler için şiirler okudular.

Etkinlik, Türkan Feyzullah’ın anısına dikilen heykele karanfil bırakılmasıyla sona erdi. 40 yıl sonra Türkan bebek, sadece Bulgaristan’daki asimilasyon sürecinin değil, aynı zamanda tüm Türk milletinin direnişinin simgesi olarak kalmaya devam ediyor.